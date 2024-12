VfB Stuttgart wollte bei Eintracht Frankfurt wildern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Eintracht Frankfurts Top-Talent Ebu Bekir Is wurde vom VfB Stuttgart umworben

Der VfB Stuttgart hat sich offenbar vergeblich um ein Top-Talent aus dem Nachwuchs von Eintracht Frankfurt bemüht.

Über die gescheiterte Transfer-Attacke des Vizemeisters berichtet "Bild". Demnach habe der VfB versucht, den erst 16 Jahre alten Mittelfeldspieler Ebu Bekir Is von den Hessen abzuwerben.

Is jedoch widerstand den Lockrufen aus dem Ländle. Unlängst bestätigte Eintracht Frankfurt die langfristige Vertragsverlängerung mit der Nachwuchshoffnung.

"Wir erkennen in Ebu ein sehr großes Potenzial und viel Talent", erklärte Nino Berndroth, Leiter Kaderplanung U17 bis U21 bei der SGE, in diesem Zusammenhang. "Er verfügt über herausragende Fähigkeiten sowohl im Spiel mit als auch gegen den Ball und zeigt in allen Facetten des Spiels eine hohe Spielintelligenz sowie ein hervorragendes Risikomanagement. Wir freuen uns, mit Ebu die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen und ihn sukzessive an die Herausforderungen im Herrenfußball heranzuführen."

Damit Is diese Entwicklung im Trikot von Eintracht Frankfurt nimmt, hat die Klub-Führung offenbar vorgesorgt: "Bild" zufolge besitzt der Youngster, dessen Ausbildungskontrakt nun bis 2027 datiert ist, einen Anschluss-Vertrag als Profi für ein weiteres Jahr.

Glänzende sportliche Perspektive bei Eintracht Frankfurt

Regelmäßig nimmt Is schon jetzt am Training des Bundesligateams unter Chefcoach Dino Toppmöller teil. Der Deutsch-Türke, der für die U17-Nationalmannschaft des DFB aufläuft, war 2018 von seinem Heimatverein SC Viktoria 06 Griesheim zur SGE gewechselt.

Seit dem Sommer kommt Is bereits für die U19 der Frankfurter zum Einsatz. Zwölf Einsatze (ein Tor, eine Vorlage) in der Gruppe D der Nachwuchsliga stehen in seiner Statistik.

Eintracht Frankfurt kann seine jungen Talente derzeit mit einer rosigen sportlichen Perspektive locken. Nach zwölf Spieltagen hat die Toppmöller-Elf bereits 26 Punkte gesammelt und belegt damit Tabellenplatz zwei in der Bundesliga hinter dem FC Bayern.

Übrigens: Der VfB Stuttgart hat neun Zähler weniger auf dem Konto und ist nur Neunter.