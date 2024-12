Insider enthüllt: Alonso-Wechsel zu Real Madrid perfekt

IMAGO/Michael Taeger

Xabi Alonso könnte Leverkusen verlassen - aber wohl nicht Richtung FC Bayern

Vor dem Pokalkracher zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen am Dienstagabend (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker) richten sich viele Blicke auf Werkself-Coach Xabi Alonso. Eine Bundesliga-Legende will erfahren haben, dass der neue Arbeitgeber des Spaniers bereits feststeht.

Als das Aus von Thomas Tuchel beim FC Bayern im Frühjahr feststand, bemühte sich der deutsche Rekordmeister um einen hochkarätigen Nachfolger und stieß dabei auf Xabi Alonso.

Mit Leverkusen dominierte der Ex-Profi zu diesem Zeitpunkt die Bundesliga nach Belieben, sein Ruf an der Säbener Straße war nach seinen drei Spielzeiten in München ohnehin hervorragend.

Doch der 43-Jährige entschied sich für einen Verbleib bei Bayer, wo er die erste Meisterschaft der Klubgeschichte feierte. Im kommenden Sommer könnte die Ära von Xabi Alonso allerdings enden.

Schon länger wird der Weltmeister von 2010 mit Real Madrid in Verbindung gebracht - und da die ehemaligen Interessenten FC Bayern und FC Liverpool mit ihren neuen Übungsleitern Vincent Kompany bzw. Arne Slot mehr als zufrieden sein sollen, scheint der Weg für die Königlichen frei zu sein.

Alonso-Wechsel zu Real Madrid schon beschlossen?

Geht es nach dem früheren Bayer-Trainer Dragoslav Stepanovic, dann steht der Alonso-Wechsel zum amtierenden Champions-League-Sieger bereits fest.

"Jetzt ist Xabi Alonso klar mit Real Madrid", enthüllte der 76-Jährige im Interview mit dem Portal "Wettbasis".

Dass die Werkself 2024/2025 bislang die Konstanz des Meisterjahrs vermissen lässt, habe auch an der ungeklärten Zukunft ihres Linienchefs gelegen. "So lange er das nicht wusste, hat er nicht so gut mit Leverkusen gespielt wie letzte Saison", so Stepanovic.

Mittlerweile sei "die Entscheidung aber gefallen", verriet der Serbe. Woher er seine Informationen bezogen hat, behielt Stepanovic indes für sich.

In Madrid würde Xabi Alonso auf Carlo Ancelotti folgen. Der Italiener hatte den Klub in den letzten Jahren zurück an die Spitze Europas geführt, nun liebäugelt er jedoch mit dem Ruhestand.