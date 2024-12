Kurios: FC Bayern weiht neuen Schalke-Rasen ein

IMAGO/Bradley Collyer

Der Rasen im Stadion des FC Schalke 04 wird neu verlegt

Gutes oder schlechtes Omen für den FC Schalke 04? Der Fußball-Zweitligist bekommt dieser Tage in der Veltins Arena den lang erwarteten neuen Rasen verlegt, den die Königsblauen aber nicht selbst einweihen werden, sondern ausgerechnet der FC Bayern.

Die Veltins Arena erhält in diesen Stunden einen neuen Rasen. "Sky"-Reporter Dirk g. Schlarmann postete beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) Bilder davon, wie das bisherige Geläuf abgetragen wird, um danach ein neues Grün zu verlegen. Nötig war das geworden, weil der Rasen in den letzten Monaten extrem gelitten hatte.

Weil der FC Schalke 04 allerdings erst in gut anderthalb Wochen wieder in der heimischen Arena spielt, werden nicht die Königsblauen den neuen Untergrund einweihen, sondern der Branchenprimus des deutschen Fußballs, der FC Bayern München.

Denn der deutsche Rekordmeister gastiert bereits am 10. Dezember in der Veltins Arena, um in der Champions League am sechsten Spieltag der Gruppenphase gegen Schachtar Donezk anzutreten.

Der ukrainische Meister spielt in dieser Königsklassen-Saison aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Heimstadion von S04.

FC Schalke 04 erwartet Düsseldorf auf dem neuen Rasen

Rund um das Bayern-Spiel hatte es zuletzt Ticket-Ärger gegeben, weil die Preise für die Fans des deutschen Rekordmeisters extrem angehoben worden waren. Bayern-Anhänger hätten ursprünglich für einen Sitzplatz 105 Euro und für einen Stehplatz 52 Euro zahlen sollen.

Wie die Münchner kürzlich mitteilten, hat der ukrainische Spitzenverein nach Abstimmung mit dem FC Bayern die Ticketpreise nun "neugestaltet". Ein Stehplatz im Bayern-Block kostet nun nur noch 26 Euro, ein Sitzplatz 45 Euro.

Nach der Einweihung des neuen Rasens durch den FC Bayern dauert es noch vier Tage, bis die Profis des FC Schalke 04 das neue Grün bespielen dürfen. Am 14. Dezember kommt es in der Veltins Arena zum Duell mit Fortuna Düsseldorf (13 Uhr).

#Schalke - die Arena bekommt n neuen Teppich - der dann in einer Woche auch gut gefordert wird - erst kommen die Bayern in der CL, danach spielt #S04 04 Tage später gg Düdo pic.twitter.com/cshyyYgogA — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) 3. Dezember 2024

An diesem Freitag ist Schalke derweil auswärts beim SC Paderborn zu Gast (18:30 Uhr) Bis zum Bayern-Spiel bleibt den Spezialisten in Gelsenkirchen also noch genau eine Woche Zeit, um das Geläuf vorzubereiten, damit der Rasen bestmöglich anwachsen kann.