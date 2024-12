Leih-Abbruch bei Krätzig? Das sagt Hoeneß

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Frans Krätzig ist vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen

Die Leihe von Frans Krätzig vom FC Bayern zum VfB Stuttgart läuft nicht wie erhofft. Zuletzt stand sogar ein vorzeitiger Abbruch des Deals im Raum. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß äußerte sich nun zu den Gerüchten.

"Das spielt in meinen Gedanken aktuell keine Rolle", sagte Hoeneß mit Blick auf einen möglichen Leih-Abbruch bei Krätzig zur "Bild".

Der Coach ergänzte: "Es bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen, weil das aktuell nicht umsetzbar ist. Wir haben viele Spiele. Da kann es schnell sein, dass er wieder Spielzeit bekommt."

Für mehr Spielpraxis war Krätzig im Sommer vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen worden. Doch der Plan ging nicht auf.

Für die Schwaben stand der 21 Jahre alte Linksverteidiger erst in vier Pflichtspielen auf dem Platz. Mehrfach schaffte es der Youngster nicht einmal in den Spieltagskader. Zwei Mal half er bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga aus.

Neuzugang Ramon Hendriks, der im Sommer für eine Million Euro von Feyenoord nach Stuttgart kam, hat Krätzig mittlerweile klar den Rang abgelaufen.

"Ramon hat Frans die Position als Back-up hinten links weggenommen aufgrund beherzter Auftritte im Training und Spiel. Er bringt absoluten Speed und Zweikampfhärte mit, die wir gut gebrauchen können. Da hat er aktuell die Nase vorn", sagte Hoeneß.

Hoeneß lobt Bayern-Talent Krätzig: "Viel Potenzial"

Der Coach machte der Leihgabe allerdings Hoffnung auf mehr Spielzeit. "Frans ist ein spielender Außenverteidiger mit guten technischen Möglichkeiten. In dem Jungen steckt richtig Potenzial. Aktuell bekommt er nicht die Möglichkeit, das zu zeigen. Aber auch, wenn es so aussieht, ist er nicht weit weg", so Hoeneß.

Anfang November hatte "Sky" berichtet, dass die Krätzig-Leihe vorzeitig im Winter beendet werden könnte. Dieser Gedanke sei zwar nicht konkret, aber durchaus eine Möglichkeit, hieß es bei dem TV-Sender.