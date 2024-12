Krösche-Ansage an die Eintracht-Konkurrenz

IMAGO/Jan Huebner

Omar Marmoush (l.) ist der Top-Torjäger bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt spielt aktuell eine überragende Bundesliga-Saison, holte an den ersten zwölf Spieltagen mehr als zwei Punkte im Schnitt. Einen großen Anteil an der Frankfurter Erfolgsserie in den letzten Wochen hatte Omar Marmoush, gemeinsam mit Superstar Harry Kane vom FC Bayern der Top-Scorer der Bundesliga. Dass er seine überragende Form über den Winter transportieren kann, davon ist SGE-Sportvorstand Markus Krösche überzeugt.

Rund um den Klub kommt immer wieder die Frage auf, wie lange der beeindruckende Höhenflug von Omar Marmoush wohl noch anhält. Der SGE-Stürmer hat bisher in allen Pflichtspielen der Eintracht in der laufenden Saison in der Startelf gestanden, hat alleine in den zwölf Bundesliga-Partien herausragende 20 Scorerpunkte gesammelt (13 Tore und sieben Assists).

Wie Eintracht-Boss Markus Krösche gegenüber der "Bild" betonte, gäbe es aus Frankfurter Sicht derzeit "keinen Grund", an der Leistungsfähigkeit des ägyptischen Nationalspielers zu zweifeln, der sich körperlich und mental voll auf der Höhe befindet, wie Krösche erklärte.

Marmoush steht schon bei 17 Saisontoren für Eintracht Frankfurt

"Er hat eine unheimliche Qualität und eine sehr gute Entwicklung genommen, deshalb gibt es auch kein Fragezeichen, dass er das nicht weiter tun wird", meinte Krösche über den besten Frankfurter Stürmer, der wettbewerbsübergreifend schon sagenhafte 17 Saisontore erzielt hat.

Der Sportvorstand der Hessen fügte einen Satz an, der fast schon wie eine Drohung an die direkte Konkurrenz zu verstehen ist: "Ich glaube, Omar hat ein Selbstverständnis entwickelt. Er hat in den letzten eineinhalb Jahren extrem viele Einsatzminuten gesammelt, das ist für Offensiv-Spieler sehr wichtig. Und dass er Qualität hat, sieht man."

Der SGE-Boss hofft darauf, dass Marmoush weiterhin und möglichst häufig der Unterschiedsspieler der Adlerträger sein wird.