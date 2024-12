Gerüchte über Rückkehr von Sadio Mané

IMAGO/NAUSHAD

Kehrt Sadio Mané nach Europa zurück?

Im Sommer 2023 war Sadio Mané vom FC Bayern München zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien gewechselt. Nun könnte es den Senegalesen zurück nach Europa ziehen.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, streckt Inter Mailand die Fühler nach Mané aus. Demnach sind die Italiener davon überzeugt, dass der Flügelstürmer die Offensive bereichern würde.

Durch seine Vielseitigkeit und seine internationale Erfahrung werde er als "Top-Verstärkung" gesehen, heißt es.

Vertraglich ist Mané noch bis 2026 an Al-Nassr gebunden. Dem Bericht zufolge würde der 32-Jährigen einen Lockruf als der Serie A durchaus begrüßen.

Bei Inter laufen angeblich gerade Überlegungen, wie man einen Transfer realisieren könnte. Manés Marktwert wird derzeit auf 15 Millionen Euro geschätzt.

In der aktuellen Saison kommt Mané in der Saudi Pro League auf zwölf Spiele, in denen er drei Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete.

Auch im vergangenen Jahr hatte der Angreifer mit 19 Toren und elf Vorlagen in 46 Partien überzeugt.

Im September war Mané noch mit einem Wechsel zum türkischen Topklub Besiktas in Verbindung gebracht worden. Zuvor gab es Gerüchte über eine Rückkehr zu RB Salzburg. Der Routinier peile einen Wechsel nach Österreich an, da sein Sohn in der Mozartstadt lebt, hieß es im Sommer bei den "Salzburger Nachrichten".

Sadio Mané beim FC Bayern als Missverständnis

In seiner Zeit beim FC Bayern erwies sich Mané als Transferflop. Nachdem er als Statement-Transfer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool vom damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic geholt wurde, konnte er die Vorschusslorbeeren nicht rechtfertigen.

Nur sieben Tore und fünf Assists lieferte er in der Bundesliga. Die Fußstapfen des abgewanderten Robert Lewandowski füllte er nie ganz aus.

Nach nur einem Jahr zog Mané weiter. Immerhin kassierte der FC Bayern noch rund 30 Millionen Euro als Ablöse.