Wirtz unterschreibt neuen Millionen-Vertrag

IMAGO/Mladen Lackovic

Millionen-Deal für Bayer Leverkusens Spielmacher Florian Wirtz

Seine fußballerische Zukunft ist zwar weiter ungeklärt, Bayer Leverkusens Super-Talent Florian Wirtz hat aber immerhin in Sachen Sponsoring schonmal einen neuen Vertrag an Land gezogen - und der hat es in sich.

Wirtz wirbt künftig für die Getränkemarken Pepsi und Gatorade. Wie der Konzern PepsiCo mitteilte, ist die Zusammenarbeit mit dem 21 Jahre alten Nationalspieler zunächst auf zwei Jahre befristet, also bis nach der WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko.

"Pepsi und Gatorade haben eine beeindruckende Tradition darin, mit den größten Namen des Weltfußballs zusammenzuarbeiten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den beiden Marken den Fußballfans auf der ganzen Welt noch mehr Freude am Spiel zu schenken und junge Talente zu inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen", wird Wirtz in einer Pressemitteilung zitiert.

Iulia Dobre, Marketing Director Beverages Northern Europe bei PepsiCo, erklärte: "Wir lieben Florians Durst nach mehr und seine Leidenschaft für das Spiel. Bei Pepsi feiern wir all jene, die unsere Einstellung sowohl auf als auch abseits des Spielfelds verkörpern. Wir sind begeistert, ihn als neuen Markenbotschafter in der Pepsi-Familie zu begrüßen und gemeinsam die nächste Generation von Fußballfans zu inspirieren."

So viel kassiert Florian Wirtz für seinen Werbe-Deal

Für Wirtz rentiert sich sein angeblich auf Dreh- und Foto-Termine begrenztes Engagement bei dem US-Unternehmen.

Laut "Bild" soll er dafür zwischen einer und 1,5 Millionen Euro kassieren. Die genau Höhe der Zahlungen hängt demnach von Erfolgskennzahlen ab, zum Beispiel seinen Social-Media-Kontakten in Verbindung mit den Produkten von PepsiCo.

Für den Konzern warben vorher so bekannte Fußballgrößen wie Paul Pogba, Mohamed Salah oder sogar Lionel Messi.

Wirtz kickt seit Anfang 2020 bei Bayer Leverkusen und gilt inzwischen als eines der größten Talente weltweit auf seiner Position. Trotz seines noch bis 2027 datierten Kontrakts bei der Werkself wird der Spielmacher bei zahlreichen Top-Klubs gehandelt. Beim FC Bayern ist Wirtz für den kommenden Sommer angeblich das Transferziel Nummer eins.