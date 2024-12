Bericht: VfB hat Bayern-Talent auf dem Zettel

IMAGO/Markus Ulmer

Paul Wanner (l.) spielt seit dieser Saison in Heidenheim

Der VfB Stuttgart bereitet sich offenbar auf einen möglichen Abgang von Mittelfeldspieler Enzo Millot vor. In den Planungen spielt angeblich auch Paul Wanner eine Rolle. Das Bayern-Talent ist aktuell an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, sei Wanner einer der möglichen Kandidaten auf die Millot-Nachfolge. Der Franzose hat sich in den vergangenen Monaten und der Vorsaison durch starke Leistungen in den Fokus gespielt. Er könnte die Schwaben im Sommer laut "Sky" für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro verlassen.

Um auf den möglichen Wechsel des Kapitäns der französischen U21-Nationalelf vorbereitet zu sein, sondiert der VfB offenbar schon den Markt.

Intern sei schon über die Personalie Wanner gesprochen worden. Allerdings: Konkrete Gespräche mit dem Management des 18-Jährigen oder dem FC Bayern habe es bisher nicht gegeben.

Mit seinen technischen Qualitäten und Entwicklungspotential passe er perfekt ins Anforderungsprofil des Vizemeisters, heißt es in dem Bericht weiter.

Auch Doublesieger Bayer Leverkusen ist Berichten zufolge an dem Offensivmann interessiert.

Freund: Bayern plant mit Wanner

Zuletzt hatte sich Bayerns Sportdirektor Christoph Freund deutlich zur Zukunft von Wanner geäußert. Das Nachwuchstalent ist seit dieser Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen und kommt in 19 Pflichtspielen auf fünf Tore und zwei Assists.

"Wir planen als FC Bayern sicher in Zukunft mit Paul Wanner. Wir sind in regelmäßigem Austausch mit Paul. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung", sagte Freund auf einer Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Heidenheim in der Vorwoche.

Die Leihe nach Heidenheim sei in Wanners Karriere "ein logischer nächster Schritt" gewesen. Der 18-Jährige habe einen "sehr guten Start" gehabt, so Freund: "Jetzt durchlebt er eine schwierigere Phase. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die er sammelt."

Wanner besitzt beim FC Bayern noch einen langfristigen Vertrag bis 2027.