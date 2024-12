Flüchtet Niclas Füllkrug im Winter zu einem Top-Klub?

IMAGO/Manjit Narotra

Niclas Füllkrug hat es bei West Ham United noch schwer

Bei Werder Bremen war er in den vergangenen Jahren als Stammspieler immer gefragt, auch beim BVB war er in 2023/24 zumeist von Beginn an dabei, doch seitdem Niclas Füllkrug im Sommer bei West Ham United anheuerte, läuft es einfach noch nicht für den deutschen Nationalspieler. Ergreift der Stürmer im Winter die Blitzflucht? Ein Top-Klub zeigt angeblich Interesse.

Für stolze 27 Millionen Euro wechselte Niclas Füllkrug im Sommer von Borussia Dortmund zu West Ham United in die Premier League. Vor allem verletzungsbedingt konnte der deutsche Nationalspieler auf der Insel bislang kaum Fuß fassen. Schon im Oktober verdichteten sich daher die Anzeichen, wonach die Zeit des Ex-BVB-Stars in London schon im Januar wieder vorbei sein könnte. Ein neuer Bericht heizt die Spekulationen nun noch weiter an.

Wie "Calciomercato.com" schreibt, hat sich Füllkrugs Berater-Agentur für das kommende Wintertransferfenster nach einem Ausweg aus dessen Lage bei West Ham umgeschaut und ist dabei bei Juventus Turin fündig geworden. Wie es beim italienischen Portal heißt, soll Füllkrug den Verantwortlichen des italienischen Rekordmeisters aktiv angeboten worden sein.

Der Clou: Die Juve-Bosse sollen Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben. Im Gespräch ist demnach eine Leihe des 31-jährigen Angreifers.

Cristiano Giuntoli, der Technische Direktor der Turiner, hätte zusätzlich gern noch eine Kaufoption für den Deutschen, dessen Vertrag bei West Ham United noch bis Sommer 2028 datiert ist. Wie teuer Füllkrug am Ende im Falle einer festen Verpflichtung für Juve wäre, wird nicht gesagt. Die Italiener werden allerdings kaum weniger zahlen müssen als die "Hammers" damals.

Füllkrug hat es bei West Ham United schwer

Füllkrugs aktueller Marktwert liegt bei geschätzten 15 Millionen Euro. Trifft der Stürmer wieder regelmäßig(er), dürfte die Summe schnell wieder in die Höhe schießen.

Der frühere Bremer und Dortmunder kommt bei den Londonern bislang nur auf wettbewerbsübergreifende rund 150 Spielminuten. Immerhin: Nach seinem Verletzungscomeback gelang ihm Anfang Dezember sein erstes Tor für West Ham bei der 1:3-Niederlage bei Leicester City. Im Spiel drauf musste Füllkrug dann wieder auf der Bank Platz nehmen.

Juve hat derweil - neben Füllkrug - laut "Calciomercato.com" auch noch Udine-Stürmer Lorenzo Lucca und Ipswich-Angreifer Laim Delap auf der Liste der möglichen Backups für Star-Stürmer Dusan Vlahovic. Ob Füllkrug am Ende also wirklich in Italien landet, bleibt abzuwarten.