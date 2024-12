Schalkes brisanter "Schattentrainer"-Plan enthüllt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Welche Pläne hat der FC Schalke 04 mit Tim Hoogland (r.)?

Mit dem 4:2-Sieg bei Tabellenführer SC Paderborn soll Trainer Kees van Wonderen seinen Job beim FC Schalke 04 gesichert haben - allerdings nur vorerst. Hinter den Kulissen gibt es offenbar "Schattentrainer"-Gedankenspiele.

Diese betreffen van Wonderens Co-Trainer Tim Hoogland sowie seinen Interims-Vorgänger, den etatmäßigen U23-Coach Jakob Fimpel.

Laut "Sport Bild" werde auf Schalke gemunkelt, dass Hoogland vor allem deswegen aus dem Trainerstab der U19 zum Assistenten des Profiteams befördert worden sei, weil er aktuell seinen Trainerschein absolviert.

Vor diesem Hintergrund könnte der 39 Jahre alte Ex-Profi als offizieller S04-Übungsleiter benannt werden, sollte der Fall eintreten, dass Fimpel, der nicht über die nötige Lizenz verfügt, wieder die Profis übernimmt.

Um ein solches Szenario zu verhindern, muss van Wonderen in den kommenden Wochen weitere Siege einfahren. Immerhin: Mit dem Überraschungserfolg in Paderborn habe der Niederländer seine Position "erheblich gestärkt", schrieb die vereinsnahe "WAZ" zuletzt. Sein Verbleib über das Jahresende hinaus soll inzwischen feststehen. Van Wonderen sei im Zuge dessen auch schon in die Kaderplanung für den Januar eingebunden.

FC Schalke 04 verkündet Mulder-Kehrtwende

Klar ist auch: Der 55-Jährige wird bis auf Weiteres weiter mit seinem niederländischen Landsmann Youri Mulder zusammenarbeiten. Wie Schalke am Mittwoch mitteilte, behält der Eurofighter von 1997 seinen Posten als Sportdirektor bis Saisonende und räumt diesen nicht wie ursprünglich geplant bereits Ende 2024.

"Dass Youri nun bis zum Saisonende Direktor Profifußball bleibt, ist in doppelter Hinsicht wichtig", betonte S04-Aufsichtsratschef Axel Hefer. "Zum einen leistet er sehr wertvolle Arbeit, mit der er dem Team in der aktuellen Situation weiterhilft. Zum anderen können wir so einen guten Übergang zum neuen Vorstand sicherstellen."