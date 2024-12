Aufstiegs-Traum? Lautern-Coach Anfang reagiert

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Markus Anfang steht beim 1. FC Kaiserslautern an der Seitenlinie

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich in der 2. Bundesliga bis auf einen direkten Aufstiegsplatz vorgearbeitet. Für Trainer Markus Anfang steht statt Träumerei aber vor allem eine Sache auf der Tagesordnung: Harte Arbeit.

Drei Siege in Serie haben den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga bis auf den zweiten Tabellenplatz gebracht. Die Pfälzer liegen aktuell lediglich einen Punkt hinter Spitzenreiter SC Paderborn.

Manch ein Lautern-Fan träumt deshalb schon von der Bundesliga-Rückkehr nach 13 Jahren - und Trainer Anfang? "Ich bin Realist. Wir können ambitioniert sein, aber das hat nichts mit Träumen zu tun. Du kannst dir alles erarbeiten", sagte dieser im Interview mit "Sport Bild".

Der 50-Jährige meint: "Ich glaube, in der Liga können wir jeden schlagen." Gleichzeitig gelte es, demütig zu bleiben und hart zu arbeiten, betonte Anfang, der in diesem Zusammenhang an die Tugenden von Vereinslegende Fritz Walter erinnerte.

Markus Anfang schwärmt vom 1. FC Kaiserslautern

Der gebürtige Kölner hatte beim 1. FC Kaiserslautern im Sommer die Nachfolge von Friedhelm Funkel angetreten. Der Betzenberg löse bei ihm "pure positive Emotionen" aus, schwärmte Anfang von seinem neuen sportlichen Zuhause.

"Manche Dinge kannst du nur fühlen. Deswegen ist es schwierig, das mit Worten zu transportieren. Wie in Köln. Du kannst Kölsch trinken, Kölsch reden, Kölsch singen – Kölsch fühlen. Das ist hier genauso", sagte der FCK-Coach.

Anfang war zwischen 2002 und 2004 bereits als Spieler für den 1. FC Kaiserslautern aktiv. Der Traditionsklub spielte damals noch in der Bundesliga. Bestätigen die Pfälzer ihre ansteigende Formkurve in den kommenden Monaten, könnte der Weg unter Anfang letztlich tatsächlich zurück in das deutsche Fußball-Oberhaus führen. Bis dahin steht Trainer und Mannschaft aber noch viel harte Arbeit bevor.