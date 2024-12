Bayer-Star kein Thema mehr beim FC Bayern?

IMAGO/Joachim Bywaletz

Frimpong und Wirtz werden beide mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Jeremie Frimpong gehört zu den besten Außenverteidigern der Welt und darf Bayer Leverkusen per Ausstiegsklausel für rund 40 Millionen Euro verlassen. Kein Wunder also, dass der Niederländer in Europa heiß begehrt ist. Das Interesse des FC Bayern soll zuletzt allerdings erkaltet sein.

Demnach sehe man beim deutschen Rekordmeister nicht die Notwendigkeit einer Verpflichtung. Das verriet Christian Falk im Podcast "Bayern-Insider": "Die Bayern sehen sich mit Sacha Boey, Konrad Laimer und Josip Stanisic eigentlich gut genug aufgestellt. Sie haben Guerreiro in der Hinterhand."

Vielmehr schwingt sich ein Klub aus der englischen Premier League zum Favoriten auf einen Frimpong-Transfer auf. Demnach soll der FC Liverpool sein Werben um den 24-Jährigen intensivieren.

Frimpong und der FC Liverpool: Bringt Alexander-Arnold "den Stein ins Rollen"?

"Liverpool hat Dirk Hebel, den Berater von Jeremie Frimpong, zum Champions-League-Spiel gegen Leverkusen an die Anfield Road eingeladen. Da haben sie das Interesse sicher nochmal hinterlegt. Es war schon auffällig ihn da zu sehen", so Falk.

In Liverpool könnte Frimpong die Nachfolge von Trent Alexander-Arnold antreten. Der Engländer wird immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht und darf die Reds im kommenden Sommer ablösefrei verlassen. Die Königlichen gelten ebenfalls als Frimpong-Interessent. Priorität hat aber wohl die Verpflichtung des englischen Nationalspielers.

In Liverpool würde Frimpong auf einen Landsmann treffen. Mit Arne Slot ist ein Niederländer Cheftrainer der Mannschaft. Der 46-Jährige übernahm das Team nach dem Rücktritt von Jürgen Klopp. Derzeit steht Liverpool in der Liga auf Platz ein der Tabelle.

Zudem kennt Frimpong den Fußball der Insel. Seine Jugend verbrachte er in der Akademie von Manchester City, bevor bei Celtic erste Profiluft schnuppern durfte. Nach zwei Jahren in Glasgow überwies Leverkusen rund elf Millionen Euro nach Schottland.

In Leverkusen avancierte der zehnmalige niederländische Nationalspieler schnell zu Stammspieler und gewann in der vergangenen Saison mit dem Klub das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.