Rudi Völler sieht BVB und FC Bayern "massiv" im Nachteil

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Rudi Völler hat über den kommenden Sommer gesprochen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestand in der Vergangenheit und besteht auch in der Gegenwart zu einem großen Teil aus Profis von Top-Klubs. Allen voran der FC Bayern und der BVB sind mit zahlreichen Spielern vertreten. Ein Umstand, der im Sommer 2025 einen "massiven" Nachteil für das Giganten-Duo nach sich ziehen könnte, wie DFB-Team-Direktor Rudi Völler nun warnend betonte.

Eigentlich könnte Rudi Völler als ehemaliger Sportdirektor und Geschäftsführer von Bayer Leverkusen doch zufrieden sein, dass "seine" Werkself unter Umständen mit einem Vorteil in die Bundesliga-Saison 2025/26 startet, doch Völler hat als Direktor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft das große Ganze im Blick und schaut daher mit Argwohn auf den kommenden Sport-Sommer.

Dort steht nämlich unter anderem die FIFA Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) an, die Völler ganz und gar nicht schmeckt, zumindest nicht der Zeitpunkt der Austragung.

"Grundsätzlich verstehe ich die Idee, so ein Turnier auszutragen. Aber dafür muss man einen gescheiten Termin finden. Der anstehende im kommenden Jahr jedenfalls ist schlecht", sagte Völler in einem Interview mit der "Welt am Sonntag". Denn die Klub-WM ist nicht das einzige Fußball-Großereignis Mitte 2025.

Völler: "Das ist mir zu oberflächlich"

Völler erinnerte daran, dass im Juni auch die U21-Europameisterschaft stattfindet, bei der ebenfalls zahlreiche Bundesliga-Spieler vertreten sein werden, und auch das Final Four, das Finalturnier, der Nations League. Doch selbst, wenn das DFB-Team dieses nicht erreicht, ist die Belastung hoch.

"Wenn wir das verpassen sollten, gibt es zwei WM-Qualifikationsspiele. Und dann eben vier Wochen Klub-WM", ärgerte sich Völler darüber, dass die Profis kaum Schonung bekommen.

Das Ganze sei "zu viel" für die Spieler. Argumente, dass die Stars "doch viel verdienen und das abkönnen müssen", wollte der 64-Jährige nicht gelten lassen. "Das ist mir aber zu oberflächlich. Wir sehen doch, wie viele Klubs über verletzte Spieler klagen", erinnerte er.

Völler: Einige Bundesliga-Teams im Vorteil

Schon in dieser Saison ist Borussia Dortmund vom Verletzungspech verfolgt, auch der FC Bayern blieb nicht verschont. Beide Teams nehmen im Sommer 2025 an der Klub-WM teil.

Völler warnte daher: "Mannschaften wie Bayer 04, Leipzig oder Frankfurt werden nach der Klub-WM gefühlt mit fünf Punkten Vorsprung in die nächste Bundesliga-Saison gehen." Gleichzeitig werden "die Münchner und Dortmunder massive Fitness-Nachteile gegenüber der Konkurrenz haben", betonte Völler.

Insbesondere die Nationalspieler dürften laut dem früheren Bundestrainer an den vielen Terminen körperlich zu knabbern haben. "Wie sollen sie sich denn von diesen Belastungen erholen ohne richtigen Urlaub?", mahnte er. Bundesliga-Start ist am 22. August, eine Woche vorher findet bereits die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal statt. Vorbereitungsbeginn für viele Klubs ist bereits Mitte Juli, dann, wenn die Klub-WM gerade erst beendet ist.