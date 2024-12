Weg zum DFB-Team für Klopp gleich doppelt versperrt

IMAGO/Chris Emil Janssen

Jürgen Klopp wird wohl vorerst nicht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft arbeiten

In gut zwei Wochen beginnt Jürgen Klopp offiziell als neuer Global Head of Soccer bei Red Bull. Für fünf Jahre unterschrieb er, um die fußballerischen Geschicke beim Brausekonzern zu leiten. Eine Ausstiegsklausel hat der frühere BVB- und Liverpool-Coach nicht, falls der Bundestrainer-Job rufen würde, das wurde zuletzt bestätigt. Und offenbar gibt es auch keine andere Möglichkeit für ein Engagement beim DFB.

Im Oktober ließen Jürgen Klopp und Red Bull die Bombe platzen: Für viele Beobachter völlig überraschend verkündete der Brause-Gigant, dass der Meistertrainer des BVB und des FC Liverpool ab 2025 eine neue Rolle im Fußball einnehmen und Global Head of Soccer werden wird. Fünf Jahre lang soll er die fußballerische Entwicklung der Red-Bull-Klubs (unter anderem RB Leipzig, RB Salzburg und die New York Red Bulls) überwachen.

Vielfach ging man jedoch auch davon aus, dass sich Klopp eine Hintertür offengehalten haben könnte, um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach der WM 2026 als Bundestrainer zu übernehmen. Ein Szenario, das der Traum vieler deutscher Fußball-Fans ist. Doch daraus wird wohl nichts.

Nachdem Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits im Oktober vorherige sport.de-Informationen bestätigte, nach denen Klopp keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, die es ihm erlauben würde, zum DFB oder auch zu einem anderen potenziellen Arbeitgeber zu gehen, schreibt nun der "kicker", dass auch ein denkbarer weiterer Weg versperrt ist.

Klopp nach Weihnachts- und Neujahrpause bei Red Bull erwartet

Nach den Informationen des Fachmagazins gibt es auch keine mündliche Abmachung zwischen Klopp und den RB-Bossen, die den Weg freimachen würde, falls der Bundestrainer-Job nach der nächsten Weltmeisterschaft winkt.

Heißt: Der Weg zum DFB-Team ist gleich doppelt versperrt, Klopp ist wohl erst nach Ablauf seines Vertrages wieder frei, also Anfang 2030.

Dann wäre Klopp bereits 62 Jahre alt. Offen, ob er dann noch Lust auf das Bundestrainer-Amt hat und ob Klopp überhaupt noch gefragt ist.

Aktuell geht Klopps Blick aber wohl erst einmal auf seine neue Aufgabe bei Red Bull. Obwohl der Vertrag des gebürtigen Stuttgarters Anfang 2025 beginnt, wird er laut "kicker" erst am 7. Januar 2025 am Firmensitz in Fuschl erwartet. Wenige Tage danach soll er auf einer Pressekonferenz noch hochoffiziell vorgestellt werden.