FC Schalke 04 vor wichtiger Verlängerung

JakobxKlos

Zaid Amoussou-Tchibara (l.) bleibt dem FC Schalke 04 wohl erhalten

Zaid Amoussou-Tchibara ist eines der größten Talente des FC Schalke 04. Der 18 Jahre alte Flügelstürmer steht nun offenbar vor einer Verlängerung bei den Königsblauen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wird der 2025 auslaufende Vertrag von Zaid Amoussou-Tchibara beim FC Schalke 04 in Kürze bis 2026 verlängert. Eine Option mache die weitere Zusammenarbeit möglich.

Und mehr noch: Die Verantwortlichen der Knappen arbeiten dem Bericht zufolge derzeit an einem neuen Arbeitspapier. Sollte ein Durchbruch gelingen, soll der Offensivspieler langfristig bis mindestens 2028 an den Zweitligisten gebunden werden.

Amoussou-Tchibara war im Sommer 2023 von der Jugendabteilung von Bayer Leverkusen zur Knappenschmiede gewechselt.

In der aktuellen Saison kommt der Stürmer zumeist in der Schalker U19 zum Einsatz. In 17 Spielen erzielte Amoussou-Tchibara 21 Tore. Hinzu kommen drei Assists.

Mit 17 Treffern in 14 Ligapartien führt der Togolese sogar die Torschützenliste der U19-Nachwuchsliga an.

Bei der zweiten Mannschaft des Revierklubs durfte Amoussou-Tchibara in der aktuellen Saison einmal ran.

Sorgt Amoussou-Tchibara für Zoff-Potenzial beim FC Schalke 04?

Um Amoussou-Tchibara hatte es zuletzt Zoff beim FC Schalke 04 gegeben.

Die "Bild" hatte berichtet, dass die Schalker Bosse das Talent gerne zu den Profis hochziehen würden. U19-Cheftrainer Norbert Elgert soll allerdings vehement sein Veto gegen eine vorschnelle Beförderung des Teenagers eingelegt haben.

Aus Sicht des Schalker Trainer-Urgesteins, der die A-Jugend bei Königsblau seit über 20 Jahren hauptverantwortlich betreut, käme dieser Sprung für seinen Schützling noch zu früh.

"Irgendwann wünsche ich mir, dass man mal auf mich hört. Ich mache das jetzt 30 Jahre und länger und auf dem Gebiet bin ich Spezialist. Und wahrscheinlich bei aller Bescheidenheit einer der Weltbesten", wurde Elgert von dem Boulevardblatt zitiert.