Manchester City macht bei Ex-SGE-Stürmer Ernst

IMAGO/FEP

Randal Kolo Muani wird beim BVB und Manchester City gehandelt

Die Gerüchteküche um Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain brodelt heftig. Neben dem BVB und RB Leipzig wird nun auch Manchester City Interesse an dem ehemaligen Stürmer von Eintracht Frankfurt nachgesagt.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, denkt Manchester City über einen Transfer von Randal Kolo Muani nach. Demnach sieht der Premier-League-Klub in dem Franzosen den perfekten Backup für Topstar Erling Haaland.

Nach dem Abgang von Julián Álvarez im Sommer zu Atlético Madrid ist Haaland der einzig verbliebene Mittelstürmer bei den Cityzens. Teammanager Pep Guardiola fordert angeblich Verstärkung im Winter, um den Norweger zu entlasten.

Bei Kolo Muani strebt Manchester City dem Bericht zufolge eine Leihe im Winter an. Ob sich PSG darauf einlassen wird, bleibt abzuwarten.

Kolo Muani war 2023 für eine SGE-Rekordablöse von 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain gewechselt. In der französischen Hauptstadt ist der Vertrag des 26-Jährigen noch langfristig bis 2028 datiert.

Unter Trainer Luis Enrique kommt Kolo Muani in der aktuellen Saison aber kaum zum Einsatz. 14 Spiele in Champions League und Ligue 1 stehen bislang zu Buche. Dabei erzielte der Angreifer zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Das Startelfvertrauen schenkt Enrique Kolo Muani nur selten. In der Liga durfte der Franzose lediglich zwei Mal von Beginn an ran. Zuletzt hatte der ehemalige SGE-Profi sogar zwei Mal den Sprung in den Spieltagskader verpasst.

Enrique dementiert Gerüchte um Kolo Muani nicht

Gerüchte über einen Abschied im Winter dementierte PSG-Coach Enrique zuletzt nicht. "Es [das Winter-Transferfenster] ist für alle eine komplizierte Zeit, weil wir schauen müssen, was wir in Sachen Einkäufe brauchen und die Spieler bewerten müssen, die uns verlassen wollen. Ich hoffe aber bis zum Ende, dass mich diese Spieler davon überzeugen, dass sie Spielzeit verdient haben", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Kolo Muani wurde zuletzt auch bei RB Leipzig und Borussia Dortmund gehandelt.