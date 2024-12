BVB denkt über drei Wanner-Modelle nach

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Zieht es Paul Wanner vom FC Bayern zum BVB?

Borussia Dortmund ist stark an einer Verpflichtung von Paul Wanner interessiert. Für das Supertalent des FC Bayern, das aktuell an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist, müsste der BVB aber wohl tief in die Tasche greifen. Daher diskutieren die Westfalen offenbar auch andere Transfer-Modelle für eine Verpflichtung des deutschen U21-Nationalspielers.

Paul Wanner gilt beim FC Bayern als Spielmacher der Zukunft, aktuell ist der U21-Nationalspieler an den 1. FC Heidenheim verliehen. Doch inzwischen wirbt laut Medienberichten neben dem VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen auch der BVB im Transfer-Poker mit. Erst Anfang der Woche waren neue Details zum Interesse der Westfalen ans Licht gekommen.

Nun legt die "Bild" nach und berichtet, wie der Revierklub mit dem Kreativspieler plant. Der Boulevardzeitung zufolge sind drei Modelle denkbar, wie sich der BVB die Dienste des 18-Jährigen sichern könnte. Eigentlich steht der Youngster in München noch bis 2027 unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abschied soll nicht ausgeschlossen sein.

Wanner-Kauf ist die BVB-"Wunschvorstellung"

Die "Wunschvorstellung" der Schwarz-Gelben ist es, Wanner fest vom FC Bayern zu verpflichten. Sollte ein solcher Deal für den Rekordmeister in Frage kommen, müssten die Westfalen wohl mindestens 30 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch legen, heißt es im Bericht der "Bild". Für den BVB möglicherweise zu viel Kohle. Daher sei es auch denkbar, dass die Dortmunder den Münchner eine Rückkauf-Option zugestehen.

Auch eine zweijährige Leihe soll bei den Klub-Bossen bereits diskutiert worden sein. Diese Variante würden die Westfalen offenbar aber gerne verhindern, um nicht als Ausbildungsverein für seinen größten Konkurrenten zu fungieren. Beim Tabellenachten der Bundesliga soll Wanner im Falle einer Verpflichtung die Brandt-Rolle übernehmen.

Der 28-Jährige sei beim BVB "aufgrund seiner inkonstanten Leistungen nicht mehr unumstritten", heißt es bei der "Bild". Stattdessen soll Wanner zusammen mit den Flügelflitzern Karim Adeyemi, Julien Duranville und Jamie Gittens die Abteilung Attacke bilden.