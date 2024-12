BVB-Keeper offenbar vor dem Absprung

IMAGO/osnapix / Hirnschal

BVB-Torwart Marcel Lotka (r.) könnte es zu einem Bundesliga-Konkurrenten ziehen

Die Torwartfrage bei Borussia Dortmund ist seit Jahren ziemlich klar beantwortet: Gregor Kobel ist die Nummer eins, dahinter folgen Alexander Meyer und Marcel Lotka. Für einen Keeper könnte die Zeit beim BVB im Winter allerdings zu Ende gehen.

Gregor Kobel ist bei Borussia Dortmund die klare Nummer eins. Mit Ausnahme von zwei Bundesliga-Spielen, die er Anfang November aufgrund von Hüftproblemen verpasste, ist der Schweizer auch unter Nuri Sahin bei den Westfalen gesetzt.

Alexander Meyer, der Kobel beim 2:1-Sieg gegen RB Leipzig und beim 1:3 beim FSV Mainz 05 vertrat, bleibt nur die Rolle des Ersatztorhüters - genauso wie Marcel Lotka, der in der laufenden Saison bisher nur für die zweite BVB-Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz kam. Das könnte sich ab Januar aber ändern.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" ist der 1. FC Heidenheim an Lotka interessiert. Der Bundesliga-Konkurrent mache demnach "Ernst" im Werben um den 23-Jährigen.

Bericht: BVB liegt Angebot für Keeper vor

So soll der Conference-League-Teilnahme Kontakt zu Lotka und dessen Berater Maikel Stevens aufgenommen und dem BVB "bereits ein erstes Angebot unterbreitet" haben, hieß es.

Die Heidenheimer, die zurzeit nur den 16. Platz in der Bundesliga belegen, sind laut dem Bericht sogar bereit, "Geld in die Hand zu nehmen", um Lotka schon im Winter unter Vertrag zu nehmen.

Lotkas Arbeitspapier in Dortmund läuft im Sommer aus - genauso wie jenes von Kevin Müller, Heidenheims langjährigem Stammtorwart. Der 33-Jährige hat Medienberichten zufolge vor kurzem ein Angebot zur Vertragsverlängerung an der Ostalb ausgeschlagen. Seitdem mehren sich die Spekulationen um seine mögliche Nachfolge.

Ein Kandidat, der zuletzt in Heidenheim gehandelt wurde, ist Christian Früchtl. Der frühere Nachwuchskeeper des FC Bayern wechselte im Sommer von Austria Wien zum italienischen Erstligisten US Lecce, kommt dort aber nicht an Stammgoalie Wladimiro Falcone vorbei. Lotka selbst wurde unlängst mit mehreren Zweitligisten in Verbindung gebracht.