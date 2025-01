Medien: Ex-BVB-Talent vor Wechsel zum VfB Stuttgart

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Jacob Bruun Larsen (li.) schließt sich wohl dem VfB Stuttgart an

Der VfB Stuttgart steht offenbar kurz davor, die erste Winter-Verpflichtung einzutüten. Transferziel ist das frühere BVB-Talent Jacob Bruun Larsen, das mittlerweile bei der TSG 1899 Hoffenheim spielt.

Die Gerüchte um eine Verpflichtung von Jacob Bruun Larsen durch den VfB Stuttgart sind nicht neu. Bereits im letzten Sommer brachten Medien aus der Heimat des Dänen den 26-jährigen Angreifer der TSG Hoffenheim mit den Schwaben in Verbindung. Damals wurde der dänische Nationalspieler als möglicher Nachfolger von Chris Führich gehandelt.

Nun geht es dem VfB allerdings wohl konkret darum, die Ausfälle von Deniz Undav (Muskelfaserriss) und El Bilal Touré (Fußbruch) aufzufangen.

Nachdem zuletzt schon türkische Medien vom Interesse des amtierenden Vizemeisters der Fußball-Bundesliga an Bruun Larsen berichteten, legt nun "Sky" mit genaueren Infos nach.

Bruun Larsen bereits mit VfB Stuttgart einig?

Laut dem Pay-TV-Sender besteht bereits eine mündliche Einigung zwischen dem 26-Jährigen - der bei Borussia Dortmund ausgebildet wurde und beim BVB auch den Durchbruch zum Profi schaffte - und dem VfB. Demnach soll der Wechsel bereits auf der Zielgerade sein. Fix ist der Transfer aber noch nicht. Es seien noch einige Details zu klären, heißt es.

Gemeint ist hiermit zuvorderst die Laufzeit: Bruun Larsen, dessen Vertrag in Hoffenheim noch bis kommenden Sommer datiert ist, soll wohl in Stuttgart ein Arbeitspapier bis 2027 bekommen - plus eine Option auf ein weiteres Jahr.

Ebenfalls noch offen im Poker zwischen den Klubs: Die Höhe der Ablösesumme. Um welche Summe es genau geht, schreibt "Sky" nicht, es dürfte sich aber um einen Betrag im unteren einstelligen Millionenbereich handeln.

Bruun Larsen kennt VfB Stuttgart recht gut

Mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart würde Bruun Larsen an (s)eine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Der Däne trug bereits in der Saison 2017/18 das Trikot der Schwaben, war damals in der Rückrunde vom BVB ins Ländle ausgeliehen.

Seine damalige Bilanz liest sich allerdings mau: In vier Einsätzen im Bundesliga-Team gelang ihm kein Treffer und keine Vorlage.

In Hoffenheim traf Bruun Larsen in 76 Spielen acht Mal und legte zudem fünf Treffer auf. Der Däne ist ein Allrounder, kann auf zahlreichen Positionen in der Offensive eingesetzt werden.