VfB-Kapitän gibt nach Horror-Foul Entwarnung

Atakan Karazor wurde im Testspiel gegen Ajax heftig gefoult

Für Atakan Karazor war das Testspiel des VfB Stuttgart gegen Ajax Amsterdam (2:2) am Sonntag nach einem Horror-Foul vorzeitig beendet. Nun hat sich der VfB-Kapitän zu Wort gemeldet und Entwarnung gegeben.

Er habe keine schwere Verletzung erlitten, sagte Atakan Karazor im Gespräch mit Vereinsmedien erleichtert. Schon am Dienstag konnte er wieder mit der Mannschaft trainieren.

Einem Einsatz in der Bundesliga steht damit nichts im Weg. Der VfB Stuttgart startet am Sonntag mit dem Auswärtsspiel (17:30 Uhr) beim FC Augsburg in den zweiten Saisonabschnitt.

"Als ich zur Bank ging und auch auf dem Fuß stehen konnte, habe ich gemerkt, dass alles in Ordnung ist", machte der Mittelfeldmann deutlich. Gleichwohl sprach Karazor mit Blick auf das heftige Einsteigen von Ajax-Routinier Davy Klaassen von einem "Schockmoment".

Der ehemalige Bremer hatte seinen Gegenspieler am Sonntag mit großer Wucht am Sprunggelenk erwischt. Karazor knickte im vollen Lauf um und wurde sofort ausgewechselt.

VfB Stuttgart trotz Klaassen-Rot nicht in Überzahl

"Er hat mich ziemlich hart getroffen. Aber mir geht es gut", betonte Karazor, der selbst verwundert über die Härte im Freundschaftsspiel war. "Solche Aktionen kenne ich in der Regel nicht."

Zwar war der Tritt wohl keine Absicht, dennoch sah Klaassen für die überzogener Aktion zurecht die Rote Karte. Das passte VfB-Coach Sebastian Hoeneß allerdings gar nicht.

Der Übungsleiter intervenierte beim Schiedsrichter. Nach kurzer Rücksprache durfte Klaassen wieder auf das Feld, weil Hoeneß die taktischen Muster in Gleichzahl einstudieren wollte.

Bei einem Test gehe es mehr um Intensität als das Ergebnis, begründete er im Anschluss sein Eingreifen. Es sei eine "gute Lösung" gewesen, der Unparteiische habe "Fingerspitzengefühl" bewiesen.

Karazor glaubt, dass der Test gegen Ajax tatsächlich ein guter Vorgeschmack auf das Gastspiel in Augsburg war. "Es wird wichtig sein, mit der richtigen Körperspannung anzutreten, weil der FCA ebenfalls körperlich spielt", so der Leistungsträger. "Wir erwarten ein hitziges Spiel, werden aber darauf vorbereitet sein."