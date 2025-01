So denkt Maatsen über eine BVB-Rückkehr

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Ian Maatsen will nicht zurück zum BVB

Auf Leihbasis verbrachte Ian Maatsen die Rückserie der Saison 2023/24 bei Borussia Dortmund. Dort überzeugte der Niederländer auf ganzer Linie. Eine feste Verpflichtung des Linksverteidigers konnte sich der BVB im Sommer aber nicht leisten. Zuletzt machten Gerüchte um eine Rückkehr die Runde, die allerdings wohl jeder Grundlage entbehren.

Dass der BVB Ian Maatsen im Anschluss an seine erfolgreiche Leihe nur allzu gerne fest unter Vertrag genommen hätte, ist ein offenes Geheimnis. Die starken Vorstellungen des Niederländers im Ruhrgebiet erwiesen sich letztlich allerdings als eine Art Fluch der guten Tat.

Der Preis des Linksfußes schoss so in die Höhe, dass die Schwarz-Gelben im Poker den Kürzeren zogen. Mit Aston Villa bekam ein englischer Erstligist den Zuschlag - angeblich flossen mehr als 40 Millionen auf das Konto des FC Chelsea, bei dem Maatsen nie einen Fuß auf den Boden bekommen hatte.

Rückkehr zum BVB? Maatsen hat andere Pläne

In Birmingham gehört der Linksverteidiger allerdings nicht zum Stammpersonal. Daher war zuletzt immer wieder wild spekuliert worden, dass Maatsen im Winter zu Borussia Dortmund zurückkehren könnte. Laut "WAZ" ist es allerdings nahezu ausgeschlossen, dass der niederländische EM-Fahrer erneut am Westfalenstadion aufschlägt.

Die Regionalzeitung will aus dem Umfeld des Spielers erfahren haben, dass dieser trotz geringer Spielanteile (bislang 304 Einsatzminuten in der Liga) auf der Insel zufrieden ist. Gute Gespräche mit den Bossen von Aston Villa hätten bei dem Abwehrspieler dazu geführt, dass er weiterhin an den Durchbruch beim englischen Top-Klub glaubt.

Ein Abschied aus der Premier League oder gar eine Rückkehr zum BVB sei daher aktuell kein Thema, so die "WAZ" weiter. Die Dortmunder sehen sich laut "Sky" im Januar auf dem Transfermarkt nach drei Verstärkungen um.