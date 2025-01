Bayern? England? David Raum reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Roger Petzsche

David Raum ist noch bis Sommer 2027 an RB Leipzig gebunden

Obwohl er bei RB Leipzig noch einen Vertrag bis Sommer 2027 hat, gab es zuletzt zahlreiche Gerüchte mit Blick auf David Raum. Unter anderem wurden der FC Bayern und Manchester United rund um den Verteidiger gehandelt. Nun hat sich Raum zu den Spekulationen geäußert und klargestellt, dass zumindest eine Verlängerung bei den Sachsen zurzeit kein Thema ist.

David Raum war in den letzten Wochen ein Teil der brodelnden Fußball-Gerüchteküche, obwohl der Linksverteidiger verletzungsbedingt gar nicht auf dem Rasen und sportlich im Fokus stand. Unter anderem berichtete "Sky" über Interesse von Manchester United. Der England-Gigant soll den Abwehrmann von RB Leipzig in den Fokus genommen haben, hieß es.

Auch beim FC Bayern wurde Raum genannt. Der Grund: Die ungeklärte Zukunft von Linksverteidiger Alphonso Davies, den Raum ersetzen könnte.

Nun hat der Leipziger in "Sport Bild" auf die Gerüchte reagiert. Auf die Spekulationen um die Münchner und ManUnited angesprochen sagte er: "Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht: Die Premier League ist etwas Besonderes. Die Liga ist nicht nur generell stark, sondern gefällt mir als physisch starker Spieler auch sehr gut."

Verlängerung bei RB Leipzig für Raum "aktuell kein Thema"

Er handele aber "immer so, dass ich den Schritt mache, der für meine Karriere am besten ist. Das war und ist Leipzig", beteuerte er und fügte den Grund sofort an: "Hier bin ich gereift, und ich habe noch einige Ziele mit RB."

Auf Nachfrage des Sportmagazins, ob das dann möglicherweise eine Verlängerung über 2027 hinaus bedeutete, wiegelte Raum allerdings ab.

"Das ist aktuell kein Thema. Ich fühle mich hier sehr wohl, aber ich möchte nach meiner Verletzung erst wieder regelmäßig spielen", sagte er.

Raum hatte sich Anfang Oktober am Sprunggelenk verletzt und fiel damit bis Jahresende aus. Zum Start in die zweite Saisonhälfte soll der Linksverteidiger aber wieder mit an Bord sein.

Die Leipziger starten am kommenden Sonntag (12. Januar, 15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen ins neue Bundesliga-Jahr.