Transfer-Hammer? Bayern beobachtet wohl Reds-Star

IMAGO/Urbanandsport

Wechselt Trent Alexander-Arnold (r.) vom FC Liverpool zum FC Bayern?

Die Rechtsverteidigerposition beim FC Bayern ist seit Jahren durchaus vakant. Mit Josip Stanisic und Sacha Boey verfügen die Münchner zwar über Optionen, dass diese dem enormen Anspruch des deutschen Rekordmeisters genügen, konnten sie bislang jedoch höchstens zeitweise belegen. Abhilfe könnte ein Star des FC Liverpool schaffen. Doch die Chancen auf eine Verpflichtung stehen wohl eher schlecht.

Seit 2017 ist Trent Alexander-Arnold fester Bestandteil des Profikaders des FC Liverpool. Zuvor durchlief der Rechtsverteidiger bereits sämtliche Jugendabteilungen des Traditionsklubs seiner Geburtsstadt. Im Sommer könnte die Zeit des englischen Nationalspielers an der Anfield Road allerdings enden. Das Arbeitspapier des 26-Jährigen läuft aus.

Sollte das Eigengewächs den Tabellenführer der Premier League verlassen, dann käme für den Defensivspieler laut "kicker" am ehesten ein Wechsel zu Real Madrid in Frage. Die Königlichen werden seit geraumer Zeit als heißer Interessent an Alexander-Arnold gehandelt. Dort soll eine Verpflichtung des Auswahlspielers mit Priorität behandelt werden.

FC Bayern bei Alexander-Arnold mit schlechten Karten

Ebenfalls Interesse an einem ablösefreien Transfer-Coup soll dem Fachmagazin zufolge auch der FC Bayern haben. Der deutsche Rekordmeister beobachte die Entwicklungen rund um den 33-fachen Nationalspielers ganz genau. Die Chancen auf eine Verpflichtung von Alexander-Arnold schätzt der "kicker" aber als gering ein.

Dabei hätten die Münchner auf der defensiven Außenbahn durchaus Bedarf. Gerade auf der rechten Seite mangelte es dem Bundesliga-Spitzenreiter in der Hinrunde an Qualität. Cheftrainer Vincent Kompany zog Joshua Kimmich wieder auf dessen Lieblingsposition ins Mittelfeld vor. Josip Stanisic und Sacha Boey bekamen die entstandene Lücke - auch verletzungsbedingt - nicht gestopft.

So musste Kompany teilweise Linksfuß Raphael Guerreiro recht hinten aufstellen. Auch Sechser Konrad Laimer durfte sich dort versuchen.