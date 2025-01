Wie steht es um Jamal Musiala, Herr Kompany?

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Vincent Kompany trifft mit dem FC Bayern auf Gladbach

Am Samstagabend (18:30 Uhr) startet der FC Bayern mit dem Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach ins neue Bundesliga-Jahr. Vor der Partie gegen die Fohlen gibt Trainer Vincent Kompany einen Einblick in die Geschehnisse beim Rekordmeister.

sport.de begleitet die Pressekonferenz an dieser Stelle heute ab 10 Uhr im Live-Blog.

+++ Wie steht es um Musiala und Co.? +++

Vor dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2025 muss der FC Bayern ausgerecht um Leistungsträger Jamal Musiala bangen. Der Offensivspieler fehlte am Donnerstag erkrankt. Nach Informationen von "Bild" und "tz" kann Musiala auch am Freitag nicht mit der Mannschaft trainieren und wird den Auftakt ins neue Fußball-Jahr verpassen. Wie geht es dem Youngster wirklich und wie wahrscheinlich ist eine rechtzeitige Genesung bis zum Gastspiel im Borussia-Park?

Musiala wäre nicht der einzige Ausfall im gebeutelten Kader der Münchner. Verzichten muss Coach Kompany wegen Verletzungen auch auf Sacha Boey, Joao Palhinha und Hiroki Ito. Innenverteidiger Dayot Upamecano fehlt wegen einer Gelbsperre.

+++ Wie groß ist die Sorge vor dem Angstgegner? +++

Zuletzt stellte die Borussia aus Mönchengladbach dem großen FC Bayern immer wieder ein Bein. Die Bilanz der letzten zehn Bundesliga-Partien ist bei jeweils vier Siegen und zwei Unentschieden komplett ausgeglichen. Eine ähnliche Serie können nur wenige Teams gegen die Bayern vorweisen. Hat Kompany Angst, dass seine Mannschaft erneut gegen Gladbach stolpert?

+++ Wünscht sich Kompany noch Wintertransfers? +++

Das Transferfenster ist inzwischen geöffnet und auch der FC Bayern kann sich nach Winterverstärkungen umsehen. Besonders über einen Backup für Harry Kane wurde zuletzt im Umfeld des Vereins diskutiert. Zudem ist weiterhin die Frage, wann endlich Bewegung in die diversen Vertragspoker kommt, die an der Säbener Straße laufen. Was steht bei Vincent Kompany ganz oben auf der Wunschliste?