Neue Gyökeres-Spekulationen rund um den FC Bayern

IMAGO/Gualter Fatia

Die Gerüchte um einen Gyökeres-Wechsel zum FC Bayern verdichten sich

Im Winter wird Viktor Gyökeres den Lissaboner Klub Sporting wohl nicht verlassen. Im Sommer wird der schwedische Nationalspieler wohl allerdings eine Luftveränderung vornehmen wollen. Einem Medienbericht aus Portugal zufolge ist der FC Bayern einer von vier Klubs, die bei dem Ex-Spieler des FC St. Pauli Ernst machen wollen.

Die portugiesische Sportzeitung "Record" will erfahren haben, dass der Name des Sporting-Superstars auf der Liste möglicher Nachfolger von Harry Kane beim FC Bayern weit oben steht. Demnach erwäge der deutsche Rekordmeister einen Sommer-Transfer von Gyökeres, der in der portugiesischen Hauptstadt noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sieht der Karriereplan des Angreifers einen Vereinswechsel im Sommer vor. "Dann kann er für 60 bis 70 Millionen Euro wechseln", stellte "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg unlängst klar. "Bild"-Fußballchef Christian Falk will von einer Vereinbarung erfahren haben, dass Sporting einem Sommer-Wechsel bei 75 bis 85 Millionen Euro zustimmt.

FC Bayern: Kommt Gyökeres als Kane-Backup?

Laut "Record" weilten Scouts des FC Bayern beim Pokal-Halbfinale gegen den FC Porto (1:0) am Dienstag im Stadion, um Gyökeres genau unter die Lupe zu nehmen. Sogar erste Gespräche mit der Seite des Spielers soll der Bundesligist unlängst geführt haben.

Doch auch die Konkurrenz schläft nicht: Insbesondere der FC Barcelona, PSG und Manchester United sollen ganz scharf auf die Dienste des Skandinaviers sein, der in der Saison 2019/20 die Schuhe für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga schnürte. Einen Favorit auf den Zuschlag gibt es aber wohl noch nicht.

Laut "Record" ist es denkbar, dass der gebürtige Stockholmer zunächst als Kane-Backup an die Säbener Straße kommt. Man wolle unbedingt einen Weltklasse-Stürmer im Kader haben, der im Falle eines Ausfalls des Engländers in die Bresche springen kann. Zudem sei man mit einer Gyökeres-Verpflichtung bestens auf einen Abgang des Kapitäns der Three Lions vorbereitet, heißt es.