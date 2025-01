VfB Stuttgart und Gladbach im Transferduell

IMAGO/Tomas Sisk

Zeno Van den Bosch soll beim VfB Stuttgart und bei Gladbach auf dem Zettel stehen

Zeno Van den Bosch von Royal Antwerpen gilt als eines der größten Abwehr-Talente in Belgien. Der Innenverteidiger soll nun Interesse in der Bundesliga geweckt haben. Der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg strecken angeblich die Fühler aus.

Wie die Zeitung "Gazet van Antwerpen" berichtet, steht Zeno Van den Bosch von Royal Antwerpen beim VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg auf dem Zettel.

Gerade das Interesse der Gladbacher scheint konkret zu sein. Dem Bericht zufolge haben sich die Fohlen bereits im vergangenen Sommer intensiv mit dem 21-Jährigen beschäftigt und standen sogar kurz vor einiger Einigung mit dem belgischen Klub. Der Deal sei aber auf der Zielgeraden gescheitert.

Seitdem habe Gladbach Van den Bosch nicht aus den Augen verloren. Für den Sommer 2025 stehe der Youngster ganz oben auf der Transferliste, heißt es.

Der Vertrag der belgischen U21-Nationalspielers in Antwerpen ist noch bis 2026 datiert. Im kommenden Sommer steht wohl ein Abschied an. Eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich.

Ebenso wie ein Abschied im Winter. Van den Bosch hat bereits betont, dass er die Saison bei Royal gerne zu Ende spielen will.

Gladbach, VfB Stuttgart und Wolfsburg suchen Innenverteidiger

Gladbach, sowie der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg sondieren den Markt aktuell nach einem Innenverteidiger. Die gewünschte Soforthilfe für die Rückrunde wäre das Belgien-Juwel aber nicht.

Zeno Van den Bosch stammt aus der Jugend von Royal Antwerpen. Seit der Saison 2021/2022 gehört der Abwehrmann zum Profikader. Sein Debüt bei den Profis gab er Anfang 2023. Seitdem stehen 77 Pflichtspiele zu Buche.

In der aktuellen Saison ist Van den Bosch als Stammspieler gesetzt. Alle 20 Ligaspiele bestritt er von Beginn an. Auch bei der belgischen U21-Nationalmannschaft spielte er sich zuletzt mit starken Leistungen in den Fokus.