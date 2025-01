Hummels bricht Schweigen nach Derby-Tumult

IMAGO/Giuseppe Maffia

Mats Hummels hat im Römer Derby für eine hitzige Schlusssequenz gesorgt

Im Stadtderby zwischen der AS Rom und Lazio (2:0) kam es kürzlich in der Nachspielzeit zu einer Auseinandersetzung zwischen Mats Hummels und seinem Gegenspieler Taty Castellanos, die eine Rudelbildung sowie die Rote Karte für den Argentinier zur Folge hatte. Wenige Tage später zeigt sich der frühere BVB-Star selbstkritisch.

"Der Faller ärgert mich im Nachhinein", gestand der Abwehrspieler in seinem Podcast "Alleine ist schwer": "Ich mag das ja auch nicht, wenn man fällt, wenn man nicht fallen muss. Da gibt es auch schon eine klare Kritik an mir selbst."

Mats Hummels hatte Castellanos zunächst gefoult, ehe der Lazio-Stürmer ihm "einfach Vollgas in den Oberschenkel" getreten habe, so der Weltmeister von 2014. Das habe ihn "ein bisschen aus dem Nichts getroffen" und "wütend" gemacht.

Es folgte ein "kleiner Kopfschieber", in dessen Folge Hummels den Platzverweis seines Gegenspielers mit einem Faller nach eigener Aussage provoziert hat: "Es war dann wirklich so: 'Jetzt fliegst du auch wirklich runter und dafür sorge ich.' So ein bisschen in diese Richtung."

Castellanos hätte die Strafe aber insgesamt betrachtet trotzdem "verdient" gehabt. "Es gab schon viele Situationen vorher im Spiel, wo besagter Kontrahent mir ein bisschen aufgefallen ist", erklärte Hummels. "Es gab vorher schon ein bisschen Theatralik und so eine Szene mit unserem Torwart. Er war immer involviert. Er war schon immer mit vorne dabei."

Hummels erst nicht gebraucht, jetzt unersetzlich

Nach Anlaufschwierigkeiten ist Hummels in der Römer Abwehr mittlerweile eine feste Größe, in den vergangenen drei Partien stand der langjährige Dortmunder immer in der Startelf von Trainer Claudio Ranieri.

Neuerdings wollen die Giallorossi sogar mit Hummels verlängern. Italienischen Medienberichten zufolge drängt Dan Friedkin, der US-amerikanische Eigentümer der Roma, darauf.

"Hummels beflügelt AS Rom. Der Klub will Mats ein weiteres Jahr behalten", titelte die "Gazzetta dello Sport". Der Neuzugang sei "ein Gladiator der Mannschaft", bestätigte der "Corriere dello Sport".