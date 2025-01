FC Bayern oder SGE? Transfer-Duell vor Entscheidung

IMAGO/RHR-FOTO

Tom Bischof (r.) wird beim FC Bayern und bei Eintracht Frankfurt gehandelt

FC Bayern oder Eintracht Frankfurt? Eine Entscheidung im Transfer-Duell um Mittelfeld-Talent Tom Bischoff von 1899 Hoffenheim naht offenbar.

Dem "kicker" zufolge soll die Zukunftsentscheidung bei Tom Bischof noch im Januar fallen. Der deutsche Rekordmeister werbe demnach weiterhin intensiv um den 19-Jährigen, aber auch die SGE lasse nicht locker.

"Sky" hatte zuletzt über ein schriftliches Angebot des FC Bayern berichtet, dass Bischof inzwischen vorliege. Zudem hieß es, bei der TSG 1899 Hoffenheim und sogar bei Eintracht Frankfurt rechne man mit einem Wechsel an die Säbener Straße.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieb jedoch, auch die Hessen hätten durchaus gute Chancen bei Bischof. Für einen Wechsel nach Frankfurt spreche die Nähe zu seiner Heimat Aschaffenburg.

Zudem könne der neue SGE-Fußballchef Pirmin Schwegler eine Rolle in dem Poker spielen. Ihn kennt und schätzt Bischof aus gemeinsamen Hoffenheimer Zeiten.

"Bild" berichtete, die Eintracht locke Bischof zudem mit der Perspektive auf einen zeitnahen Stammplatz sowie der Aussicht, das Erbe von Mario Götze antreten zu können.

FC Bayern und Eintracht Frankfurt wohl gegenüber BVB und Co. im Vorteil

Neben Frankfurt und dem FC Bayern wurde Bischof auch bei Borussia Dortmund, bei RB Leipzig, beim VfB Stuttgart, bei Borussia Mönchengladbach sowie bei Juventus Turin gehandelt. Sie alle scheinen aber derzeit keine große Rolle mehr in dem Transfer-Rennen zu spielen.

Was Bischof für die Interessenten so spannend macht, ist neben seinen sportliche Qualitäten auch die Vertragssituation. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft aus. Der Senkrechtstarter, dessen Marktwert auf rund zwölf Millionen Euro taxiert wird, ist im Sommer also ablösefrei zu haben.

Bischof war 2015 vom TSV Amorbach nach Hoffenheim gewechselt und durchlief dort zunächst die Jugendmannschaften. Inzwischen steht er aber bereits bei 51 Pflichtspielen (zwei Tore, vier Vorlagen) für die Profis der Kraichgauer.