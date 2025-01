Kolo Muani vor Sensations-Rückkehr?

IMAGO/FEP

Randal Kolo Muani wird PSG wohl verlassen

Randal Kolo Muani will offenbar das enttäuschende Kapitel bei Paris Saint-Germain beenden. Zieht es den französischen Angreifer zurück in die Bundesliga? Angeblich ist Borussia Dortmund an dem 26-Jährigen dran.

Der Durchbruch in der französischen Hauptstadt ist ausgeblieben. Der ehemalige Frankfurt-Star Randal Kolo Muani hängt bei PSG auf dem Abstellgleis fest, steht nicht einmal mehr im Champions-League-Kader von Trainer Luis Enrique.

Der Spieler will das Team dem Vernehmen nach verlassen. Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2028.

Funkt der BVB bei Juve-Angebot dazwischen?

Als lukrativer Abnehmer gilt eigentlich Juventus Turin. Denn jüngst machten Berichte die Runde, Kolo Muani sei sich mit dem italienischen Topteam einig. Die italienische Zeitung "Tuttosport" berichtete am Freitag davon. Allerdings haben die beiden Klubs wohl noch keine Einigung in Sachen Transferablöse erzielt.

Überraschenderweise könnte Juve Konkurrenz aus der Bundesliga bekommen. Denn erneut wird Borussia Dortmund mit dem Angreifer in Verbindung gebracht. Wie die französische "L'Equipe" berichtet, sei der Champions-League-Finalist von 2024 ein ernsthafter Anwärter auf einen Kolo-Muani-Transfer.

Ein Wechsel zum BVB wirkt allerdings illusorisch. Kolo Muani müsste bei einem Wechsel ins Ruhrgebiet dicke Einbußen beim Gehalt hinnehmen. Eine neue Offensivkraft würde dem Klub aber in der Tat gutstehen. Kolo Muani könnte in Dortmund Donyell Malen beerben, der vor einem Wechsel ins Ausland steht.

BVB-Gerüchte flammen erneut auf

Kolo Muani war im Sommer 2023 von Eintracht Frankfurt nach Paris gewechselt. In der Bundesliga erzielte er für die SGE 16 Treffer und 14 Vorlagen. In Paris gelangen ihm insgesamt acht Liga-Treffer.

Schon im Dezember hatte es erstmals Gerüchte um ein Engagement von Kolo Muani beim BVB gegeben. Neben Teams wie Arsenal, West Ham, Monaco, Juventus und Neapel wurden damals schon die Schwarz-Gelben als potenzieller Interessent aufgeführt.

Für die Verstärkung der Defensive soll sich der BVB unterdessen schon mit Renato Veiga vom FC Chelsea einig sein.