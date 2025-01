Veiga mit dem BVB einig? Chelsea-Trainer reagiert

IMAGO/Nikita Bassov/Shutterstock

Wechselt Ricardo Veiga vom FC Chelsea zum BVB?

Auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive ist der BVB offenbar beim FC Chelsea fündig geworden. Der ehemalige Augsburger Renato Veiga soll in den Fokus von Borussia Dortmund geraten sein, sogar von einer Einigung ist in Medienberichten die Rede. Blues-Trainer Enzo Maresca wurde auf einer Pressekonferenz deutlich.

Am Sonntagabend vermeldete "Sky", dass sich Borussia Dortmund mit Renato Veiga vom FC Chelsea einig ist. Der 21-jährige Portugiese habe signalisiert, dass er sich den Schritt in die Bundesliga gut vorstellen könne. Bei Enzo Maresca, dem Cheftrainer des englischen Spitzenklubs, sorgt der Bericht des Pay-TV-Senders für Verwirrung.

"Mir ist nicht bekannt, dass es eine Einigung mit Renato gibt. Gestern hat er hier trainiert, heute wird er trainieren. Er ist unser Spieler. Wir werden sehen, ob etwas passiert", stellte der 44-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Duell mit dem AFC Bournemouth am Montagvormittag klar.

BVB: FC Chelsea "sehr stolz" auf Ricardo Veiga

Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano ist es sowieso unwahrscheinlich, dass der BVB bald Vollzug melden kann. Die Westfalen würden den Portugiesen gerne ausleihen, die Blues streben allerdings einen festen Verkauf an. Rund 30 Millionen Euro Ablöse soll der Londoner Klub von der Stamford Bridge für den ehemaligen Augsburger aufrufen.

Maresca ließ am Montag durchblicken, dass er auch einem Verbleib des Defensivspielers offen gegenübersteht. "Wir haben Renato aus Basel gekauft, er kam und hat auf verschiedenen Positionen gut gespielt. Wir haben es ihm ermöglicht, zum ersten Mal in seinem Leben in der Nationalmannschaft zu spielen. Darauf sind wir sehr stolz", betonte er.

Seit Veiga im Sommer für rund 14 Millionen Euro vom FC Basel nach London kam, ist der Außenverteidiger wegen seiner Variabilität tatsächlich ein wichtiger Bestandteil der Rotation.

In der Hinrunde kam der Linksfuß, der auch als Innenverteidiger und im defensiven Mittelfeld spielen kann, auf 17 Einsätze in allen Wettbewerben. Neben dem BVB sollen sich zuletzt auch der VfB Stuttgart und Juventus Turin mit Renato Veiga beschäftigt haben.