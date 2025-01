Zweite Wahl: Rashford-Hammer beim BVB doch wieder "heiß"

IMAGO

Wechselt Marcus Rashford zum BVB?

Landet der angeschlagene Revierklub Borussia Dortmund in diesem Winter doch noch einen Transfer-Coup? Einen neuem Medienbericht zufolge hat sich der BVB weitaus mehr mit der Personalie Marcus Rashford beschäftigt, als zuletzt berichtet. Doch eigentlich steht ein ganz anderer Spieler vor dem Engländer auf der Wunschliste.

Der Transfer-Poker um Marcus Rashford ist rund um den BVB zuletzt "richtig heiß" geworden, berichtet "Bild".

Zuvor hatte die spanische "Sport" gemeldet, dass der 27-Jährige eher nicht zu Borussia Dortmund wechseln wird. Der Stürmer von Manchester United sehe seine Zukunft vielmehr in Spanien, wo angeblich der FC Barcelona auf eine Verpflichtung im Winter hofft - was angesichts der jüngsten Posse um die Registrierung von Dani Olmo eher unwahrscheinlich sein dürfte. Doch auch Serie-A-Klub AC Mailand wurde zuletzt eng mit Rashford in Verbindung gebracht.

"Bild" schreibt nun allerdings: Trotz der finanziellen Hürden sei Rashford in den Überlegungen der Dortmunder Bosse eine ernsthafte Option. Hinter den Kulissen sei schon weitaus mehr gelaufen als nur ein reines Abklopfen, ob eine Ausleihe überhaupt möglich ist.

Rashford beim BVB gar nicht die erste Wahl?

Allerdings soll der bei ManUnited aussortierte Angreifer beim BVB gar nicht die erste Wahl sein. Beim aktuellen Bundesligazehnten, der in der Hinrunde seinen Ansprüchen meilenweit hinterherhinkte, habe sich stattdessen der vierfache deutsche Nationalspieler Kevin Schade auf der Wunschliste nach ganz oben gespielt.

"Sky" hatte kürzlich erst berichtet, dass der Stürmer vom FC Brentford zu den Kandidaten beim BVB zählt. Eine erste Kontaktaufnahme mit der Spieler-Seite soll bereits erfolgt sein, Gespräche zwischen den Klubs hätten dagegen noch nicht stattgefunden, heißt es.

Wie "Bild" nun nachlegt, scheint sich der Premier-League-Klub querzustellen. Obgleich Schade, der vor zwei Jahren vom SC Freiburg nach England wechselte, gerne wieder in der Bundesliga aufschlagen wolle, lässt sich ein Transfer wohl nicht umsetzen.

Daher rückt nun Marcus Rashford in den Überlegungen wieder weiter nach oben.