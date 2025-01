DFB reagiert auf BVB-Gerüchte um Sandro Wagner

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Sandro Wagner ist derzeit Thema beim BVB

Nach einer verkorksten Hinrunde wackelt der Stuhl von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund. Zuletzt wurden zahlreiche Nachfolger-Namen rund um den BVB genannt, unter anderem A-Nationalmannschafts-Co-Trainer Sandro Wagner. Nun hat der DFB auf die Spekulationen um den früheren Bundesliga-Profi reagiert.

Wenn Borussia Dortmund am Freitagabend mit dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt (20:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) in die Rückrunde der Bundesliga startet, dann sind die Augen ganz besonders auf BVB-Coach Nuri Sahin gerichtet, für den es schon eine Art Endspiel sein könnte. Zu schwach präsentierten sich die Schwarz-Gelben immer wieder in der Hinrunde, die man nach der 2:4-Pleite gegen Kiel am letzten Wochenende nur auf Platz zehn abschloss.

Kein Wunder, dass seit einigen Tagen mögliche Nachfolger für Sahin durch die Gerüchteküche wabern. Wie "Bild" zuletzt berichtete, soll Sandro Wagner einer der Kandidaten sein. Doch wäre der frühere Bundesliga-Profi (unter anderem FC Bayern, TSG Hoffenheim und Werder Bremen) und heutige Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann überhaupt verfügbar?

Glaubt man den Worten von DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig, dann ist das nicht der Fall. "Wir gehen davon aus, dass Sandro uns noch lange erhalten bleibt", zitiert "Sport1" Rettig vom Neujahrsempfang der DFL am Donnerstag. Wagner habe "zuletzt noch mit Rudi [Völler] gesprochen, da gibt es überhaupt keine Anzeichen", so der DFB-Funktionär weiter.

Nationalmannschaft statt BVB? Rettig hebt Qualitäten heraus

Man habe vor, mit Wagner an Nagelsmanns Seite die WM 2026 zu bestreiten. Außerdem habe Wagner erst ganz frisch seine Fußballlehrer-Ausbildung begonnen. Er habe "so viel Zeit dann auch nicht mehr", betonte der DFB-Geschäftsführer Sport.

Gleichzeitig lobte Rettig den 37-Jährigen. Dass sein Name - wie jetzt beim BVB - gespielt werde, zeige, "was wir für eine Qualität bei uns haben", so der 61-Jährige.

Schon seit Monaten ranken sich Gerüchte um die Zukunft des begehrten Assistenzcoaches, der in der Vergangenheit bereits beim VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim gehandelt wurde. Bislang fingen sich allerdings alle Interessenten einen Korb ein.