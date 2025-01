FC Bayern dran: Leverkusen-Boss spricht über Wirtz-Zukunft

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Wo setzt Florian Wirtz seine noch junge Karriere fort?

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen wird weiterhin mit zahlreichen Top-Klubs wie dem FC Bayern, Manchester City und Real Madrid in Verbindung gebracht. Doch noch steht der deutsche Nationalspieler bei der Werkself unter Vertrag. Geht es nach Geschäftsführer Fernando Carro, dann wird das auch noch lange so bleiben.

Bundesliga-Meister Bayer Leverkusen hofft weiterhin auf einen Verbleib von Florian Wirtz. Der Vertrag des 21-Jährigen am Rhein ist noch bis 2027 datiert. Die Werkself würde das Arbeitspapier gerne schnellstmöglich verlängern. Mitte Dezember machten gar Gerüchte die Runde, dass der deutsche Nationalspieler bereits einen neuen Kontrakt unterzeichnet hat.

Ganz soweit ist es wohl noch nicht, dennoch darf sich der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga wohl durchaus Hoffnung auf einen Verbleib machen, den sich auch Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro wünscht. "Ich hätte nichts dagegen, wenn wir morgen unterschreiben würden", sagte der 60-Jährige am Rande des DFL-Neujahrsempfangs in Frankfurt/Main.

FC Bayern, Real und ManCity an Florian Wirtz dran

"Am Ende ist es aber auch eine Entscheidung von Florian selber und von seinen Eltern und Beratern", warf der langjährige Funktionär ein und stellte klar, dass es aktuell aber "nichts Neues zu vermelden. Es ist die altbekannte SituationWir würden gerne mit ihm verlängern. Aber am Ende sind wir noch im Januar, die Saison ist lang", so Carro weiter.

Sollte sich Wirtz gegen einen Verbleib unter dem Bayer-Kreuz entscheiden, steht ihm die weite Fußball-Welt wohl offen. Sowohl ein Wechsel innerhalb Deutschlands als auch ein Transfer innerhalb von Europa ist möglich. Rekordmeister FC Bayern hat den gebürtigen Pulheimer angeblich zu einer der Top-Prioritäten für den anstehenden Transfer-Sommer gemacht.

Aus England zeigt insbesondere Manchester City Interesse an einer Verpflichtung des Offensivakteurs zeigen. Zieht Wirtz einen Transfer nach Spanien vor, wäre wohl Real Madrid der heißeste Kandidat auf den Zuschlag.