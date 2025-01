Eintracht Frankfurt wagt zweiten Anlauf bei Elye Wahi

IMAGO/FEP

Steht offenbar im Fokus erneut von Eintracht Frankfurt: Elye Wahi von Olympique Marseille

Omar Marmoush hat sich von den Fans von Eintracht Frankfurt bereits verabschiedet, bald dürfte er bei Manchester City aufschlagen. Mit den frischen Transfer-Einnahmen im Gepäck sucht die SGE derzeit nach einem Nachfolger - und hat offenbar einen Spieler in Frankreich ausgemacht, der schon einmal dicht vor einem Wechsel zu den Hessen stand.

Eintracht Frankfurt hat erneut Elye Wahi von Olympique Marseille ins Visier genommen. Das berichtet "RMC"-Reporter Fabrice Hawkins beim Kurznachrichtendienst X. Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de steht der Franzose zumindest auf der Liste der Transfer-Kandidaten.

Wahi stand bei der SGE bereits im Sommer 2023 hoch im Kurs, als sich der Abschied von Randal Kolo Muani anbahnte. Damals hatte er sogar schon mit Eintracht-Trainer Dino Toppmöller gesprochen. "Mit Frankfurt war es heiß", sagte er der "L'Équipe" später.

Ein Deal kam letztlich aber nicht zustande, weil sich der Wechsel von Kolo Muani zu Paris Saint-Germain lange hinzog. Wahi wollte nicht warten. Er ging stattdessen von Montpellier zu RC Lens, ein Jahr später zog es ihn nach Marseille.

Das fordert OM für Elye Wahi

Nun könnte der Angreifer bei den Hessen den Kaderplatz übernehmen, den Omar Marmoush freimachen wird. Der Ägypter steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City, die SGE wird dafür ein Gesamtpaket in Höhe von 80 Millionen Euro kassieren. Einen nicht kleinen Anteil des Geldes müsste der Bundesligist wohl nach Marseille weiterreichen, sollte man Wahi tatsächlich unter Vertrag nehmen wollen.

Hawkins zufolge fordert OM für 22-Jährigen 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, eigentlich will man den 13-fachen U21-Nationalspieler nämlich nicht mitten in der Saison abgeben. Wahi war für 25 Millionen Euro verpflichtet worden und hatte einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet.

Kalimuendo ist Top-Kandidat bei Eintracht Frankfurt

Noch scheint der sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen einsetzbare Stürmer im Süden Frankreichs aber nicht gänzlich angekommen zu sein. In 13 Ligaspielen erzielte er nur drei Tore. Seine beste Saison in der Ligue 1 verzeichnete er 2022/23 im Trikot von Montpellier, als ihm 19 Treffer und sechs Vorlagen gelangen.

Ob Eintracht Frankfurt im Winter zuschlägt und Wahi im zweiten Anlauf verpflichtet, scheint derzeit noch völlig offen zu sein.

Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de hat sich zuletzt ohnehin ein anderer Ligue-1-Angreifer zum Top-Kandidaten bei der SGE aufgeschwungen: Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes. Der Mittelstürmer kam 2022 von PSG, in der laufenden Spielzeit weiß er mit acht Treffern zu überzeugen.