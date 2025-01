Überraschung! Hertha-Star vor Blitz-Abgang

IMAGO/Christian Schroedter

Jonjoe Kenny (m.) will Hertha BSC noch im Winter verlassen

Noch bis Saisonende steht Jonjoe Kenny bei Hertha BSC unter Vertrag. Doch offenbar plant der englische Rechtsverteidiger nicht, seinen Arbeitsvertrag in der Hauptstadt zu erfüllen. Einem jüngsten Medienbericht zufolge steht der 27-Jährige vor einem Wechsel auf die Insel. Eine erste Einigung ist offenbar bereits erzielt.

Schon Mitte Dezember hatte die "Sport Bild" vermeldet, dass Hertha BSC ein Winter-Verlust von Stammspieler Jonjoe Kenny droht. Die Sportzeitung hatte damals dem schottischen Serienmeister Celtic sowie dem AFC Bournemouth Interesse an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers nachgesagt. Das Rennen macht nun offenbar ein anderer Klub.

Denn laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg hat sich der 27-Jährige mit dem englischen Zweitligisten Sheffield United auf einen bis Ende Juni 2028 gültigen Kontrakt geeinigt. Kenny würde gerne noch im Laufe der Wintertransferperiode auf die Insel zurückkehren. Sollte dies nicht gelingen, wird sich der ehemalige U21-Nationalspieler dem Traditionsklub im Sommer anschließen.

Lässt Hertha BSC Kenny schon im Winter nach England ziehen?

Denn das Arbeitspapier des gebürtigen Liverpoolers in der deutschen Hauptstadt läuft nach der Saison aus. Wollen die Berliner den ehemaligen Schalker also noch zu Geld machen, dann bietet sich ihnen jetzt die letzte Gelegenheit. Plettenberg zufolge nehmen die beiden Vereine in Kürze Verhandlungen über eine Ablösesumme auf.

Jonjoe Kenny war 2022 vom FC Everton nach Berlin gewechselt und blieb der Alten Dame auch nach dem Abstieg aus der Bundesliga treu. Seitdem absolvierte der Abwehrspieler 84 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub. Auch in dieser Spielzeit gehört der Rechtsfuß zu den Leistungsträgern und verpasste noch keine einzige Pflichtspielminute.

In 18 Einsätze in der 2. Bundesliga verbuchte er zudem einen Treffer und sechs Vorlagen.