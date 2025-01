BVB beobachtet Dänen-Juwel offenbar "sehr genau"

IMAGO/David Catry

Tristan Panduro wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Auf der Suche nach vielversprechenden Talenten für die Zukunft könnte Borussia Dortmund offenbar in Dänemark fündig geworden sein. Ein Youngster des FC Kopenhagen soll es dem BVB angetan haben. Doch auch anderen Top-Klubs ist das Potential des Mittelfeldspielers offenbar nicht verborgen geblieben.

Erst vor knapp zwei Wochen feierte Tristan Panduro vom FC Kopenhagen seinen 17. Geburtstag. Der Mittelfeldakteur dürfte somit sogar noch in der U17-Liga Dänemarks auslaufen. Dennoch ist der Achter bereits fester Bestandteil der U19-Mannschaft des dänischen Rekordmeisters. In neun der ersten elf Saisonspiele stand er auf dem Rasen.

Auch in der U17-Nationalmannschaft hat sich der zentrale Mittelfeldspieler inzwischen einen Namen gemacht. Beim Freundschaftsspiel gegen Finnland Anfang August 2024 durfte Panduro seine Farben sogar erstmals als Kapitän auf den Platz führen. In Kopenhagen denkt man bereits darüber nach, das Eigengewächs für seine guten Leistungen mit dem Profi-Debüt zu belohnen.

Große Konkurrenz für den BVB bei Tristan Panduro

Bislang reichte es erst zu zwei Einsätze im dänischen Future Cup, wo die Zweitvertretungen der Erstligisten aufeinandertreffen. Auch fernab der großen Bühne hat Panduro bereits für Aufsehen gesorgt. "Fußballtransfers" zufolge hat auch Bundesligist Borussia Dortmund bereits ein Auge auf das Mittelfeld-Juwel geworfen.

Neben dem BVB soll sich auch Atlético Madrid intensiv um Panduro, der neben der dänischen auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, bemühen. Beide Top-Klubs sollen den Shootingstar "sehr genau" beobachten, heißt es in dem Bericht des Online-Portals weiter.

In der Vergangenheit war auch RB Leipzig, dem FC Arsenal, Real Madrid und Manchester City Interesse nachgesagt worden. Panduro verfügt in Kopenhagen bislang noch über keinen Profivertrag. Wie lange sein Jugendkontrakt in der Hauptstadt noch gilt, ist nicht überliefert.