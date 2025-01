Bericht: Nächster Top-Klub will Tel

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mathys Tel weckt im Ausland weiter Begehrlichkeiten

Beim FC Bayern hat man zuletzt beteuert, dass ein Winter-Wechsel von Angreifer Mathys Tel nicht infrage kommt. Das scheint die Interessenten allerdings nicht abzuschrecken. Nun gibt es wohl sogar eine neue Anfrage.

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, soll sich Olympique Marseille nach dem 19-jährigen Offensivspieler des FC Bayern erkundigt haben.

Der Klub aus der Ligue 1 sucht für den Winter eine Sofortverstärkung für die Offensive, da sich ein Abgang von Elye Wahi anbahnen könnte. Der variable Angreifer steht bei Eintracht Frankfurt als möglicher Nachfolger für Omar Marmoush auf der Liste der Transfer-Kandidaten.

Mit Blick auf Mathys Tel hofft OM offenbar auf ein Leihgeschäft. Die erste Kontaktaufnahme mit dem FC Bayern soll aber nicht viel mehr als ein bloßes Abtasten gewesen sein, schreibt "L'Équipe".

FC Bayern will Mathys Tel nicht abgeben

In München hatte Sportdirektor Christoph Freund erst kürzlich einen Tel-Abgang im Winter ausgeschlossen. "Das klare Ziel von uns allen Beteiligten ist, dass Mathys Tel bei uns den Durchbruch schafft. Und wir glauben auch daran. Mathys glaubt daran und darum ist es aktuell für uns auch kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen", erklärte Freund vergangene Woche.

Auch ganz grundsätzlich strebe der FC Bayern keine personellen Veränderung in der Offensive an, so Freund weiter. Man sei mit Qualität und Anzahl der verfügbaren Optionen nämlich sehr zufrieden.

Auslöser für die Freund-Aussagen waren Medienberichte über das angebliche Interesse des FC Chelsea an Tel.

Die "Daily Mail" berichtete, dass eine Winter-Offerte in Planung sei. Beim FC Chelsea rechne man damit, dass eine Verpflichtung des französischen Juniorennationalspielers mindestens 40 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 48 Millionen Euro) kosten würde. Doch Tel wird voraussichtlich beim FC Bayern bleiben.