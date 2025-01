BVB-Youngster offenbar "Top-Transferziel" des FC Bayern

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Könnte es Jamie Gittens vom BVB zum FC Bayern ziehen?

Die Gerüchte rund um einen möglichen Vorstoß des FC Bayern bezüglich Jamie Gittens von Borussia Dortmund nehmen an Fahrt auf. Laut einem neusten Medienbericht soll der BVB-Youngster an der Säbener Straße weit oben auf der Transfer-Liste stehen.

Bedient sich der FC Bayern im kommenden Sommer bei Borussia Dortmund? "Sky" zufolge weckt Jamie Gittens in München großes Interesse.

Cheftrainer Vincent Kompany würde den 20-Jährigen wohl gerne in den eigenen Reihen haben. Der Belgier soll zusammen mit Sportvorstand Max Eberl sowie Sportdirektor Christoph Freund um den Flügelspieler werben. Gittens sei ein "absolutes Top-Transferziel" des FC Bayern für den kommenden Sommer, heißt es.

Spekulationen rund um BVB-Youngster Gittens

Zuletzt hatte "Bild" ebenfalls über das mutmaßliche Interesse des deutschen Rekordmeisters am jungen Engländer berichtet. Demzufolge soll der FC Bayern sogar bereits Kontakt zum Berater von Gittens aufgenommen haben. Ein "erster Austausch" habe stattgefunden, vermeldete die Boulevardzeitung.

Gittens ist vertraglich noch bis 2028 an Borussia Dortmund gebunden. Der Offensivakteur ist spätestens seit dieser Saison unverzichtbarer Stammspieler bei den Westfalen. Der Linksaußen steuerte in bislang 26 Einsätzen schon elf Tore bei und gehört zu den wenigen Lichtblicken in der Mannschaft von Coach Nuri Sahin.

Prominente Konkurrenz für den FC Bayern?

Der FC Bayern soll aber nicht der einzige Interessent an Gittens sein. "Bild" nannte den FC Liverpool, FC Chelsea sowie Tottenham Hotspur zuletzt als Mitbewerber. Das spanische Portal "todofichajes.com" brachte derweil Manchester United in die Verlosung.

Borussia Dortmund hatte Gittens im Sommer 2020 aus der Nachwuchsakademie von Manchester City losgeeist - ein Glücksgriff, wie sich in der Folge herausstellen sollte. Doch die positive Entwicklung ist der Konkurrenz nicht entgangen.