Rekordtransfer? RB Leipzig scharf auf Abwehr-Juwel

IMAGO/Acero

Yarek Gasiorowski soll beim BVB und bei RB Leipzig auf dem Zettel stehen

Im aktuellen Transferfenster hat RB Leipzig bislang Rechtsverteidiger Ridle Baku vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Im Sommer könnte mit Yarek Gasiorowski vom FC Valencia eine weitere Verstärkung für die Abwehr dazu kommen.

Wie die "Marca" berichtet, zeigt RB Leipzig Interesse an einer Verpflichtung von Yarek Gasiorowski vom FC Valencia. Demnach wollen die Sachsen den 20 Jahre alten Innenverteidiger in die Bundesliga locken.

Offiziell läuft Gasiorowskis Vertrag beim LaLiga-Klub am Saisonende aus. Laut dem Bericht wurde das Arbeitspapier des spanischen U19-Nationalspielers allerdings automatisch bis 2027 verlängert, da er eine bestimmte Anzahl von Profispielen für den Verein absolviert hat.

Weiter heißt es, dass Gasiorowski Valencia im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro verlassen darf.

Sollte Leipzig tatsächlich für diese Summe zuschlagen, würde Gasiorowski zum kostspieligsten Transfer der Vereinsgeschichte werden. Der teuerste Spieler, den die Sachsen bislang verpflichtet haben, ist Loïs Openda, der im Sommer 2023 für 40 Millionen Euro von RC Lens kam.

Gasiorowski stammt aus der Jugend des FC Valencia. Sein Debüt bei der Profis gab der Youngster im Oktober 2023. Seitdem stehen 31 Pflichtspiele zu Buche. In der aktuellen Saison stand der Abwehrspieler in 15 Partien auf dem Platz, von Beginn an durfte er dabei zehn Mal ran.

Auch BVB, Salzburg, Real und Inter mit Interesse an Gasiorowski?

In der Vergangenheit wurde Gasiorowski bereits mit dem BVB in Verbindung gebracht. Konkret wurden die Gerüchte aber nicht.

Im Sommer 2023 soll zudem RB Salzburg bereits Interesse an dem Talent signalisiert haben. Die Österreicher kassierten allerdings einen Korb. Auch Real Madrid und Inter Mailand wurden schon als potenzieller neuer Arbeitsgeber von Gasiorowski gehandelt.