FC Bayern verkündet Neuzugang

Julien Yanda wechselt vom FC St. Pauli zum FC Bayern

Der FC Bayern hat auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen und sich beim FC St. Pauli bedient.

Wie der FC Bayern am Montag bekannt gab, verstärkt Julien Yanda vom FC St. Pauli die Regionalliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters.

In München unterschrieb der 17-jähige Linksverteidiger einen Vertrag bis 2028. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen.

"Julien ist ein schneller und athletisch gut ausgebildeter Spieler, der auch schon regelmäßig bei den Profis von St. Pauli mittrainiert hat", sagte Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter FC Bayern Campus, in einer Pressemitteilung.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer betonte weiter: "Wir glauben an sein weiteres Entwicklungspotential und freuen uns sehr, dass er gemeinsam mit uns den Übergang in den Männerfußball angehen will."

Julien Yanda stammt aus der Jugend des FC St. Pauli. Ein Pflichtspiel bei den Profis steht allerdings nicht in seiner Vita. Im November stand der Youngster einmal beim 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Kader, wurde allerdings nicht eingewechselt.

Für die U19 absolvierte Yanda in der bisherigen Saison zwölf Partien, in denen er ein Tor und eine Vorlage beisteuerte.

Yanda soll am Samstag ins U23-Trainingslager des FC Bayern ins spanische Alicante nachreisen. Am 22. Februar könnte im Topspiel gegen den 1. FC Schweinfurt sein erster Pflichtspieleinsatz im Herrenbereich folgen.

FC Bayern verlängert mit Trio

In der vergangenen Woche hatte der FC Bayern bereits mit einem Talente-Trio verlängert. Sowohl Flügelspieler Tim Binder, als auch Mittelfeldspieler Bogdan Olychenko und Innenverteidiger Raphael Pavlić haben bis 2027 unterschrieben.

"Diese drei Jungs haben sich in ihrer bisherigen Zeit bei uns sehr gut entwickelt. Deswegen freuen wir uns sehr, dass sie auch die nächsten Schritte mit uns gehen werden. Wir werden sie auf ihrem weiteren Karriere-Weg mit allen unseren Kräften unterstützen", betonte Weinzierl.