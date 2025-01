Union-Transfer von Nationalspieler droht zu platzen

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Fisnik Asllani würde wohl gerne zu Union Berlin wechseln

Union Berlin ist weiterhin auf der Suche nach einem Neuzugang für die Offensive. Ein Mittelstürmer soll der harmlosesten Angriffsreihe der Bundesliga neues Leben einhauchen. Die erhoffte Verpflichtung eines Knipsers aus der 2. Bundesliga scheint nun allerdings an der fehlenden Freigabe der SV Elversberg zu scheitern.

Mit nur 16 Treffern in 19 Bundesligaspielen stellt Union Berlin die torungefährlichste Offensive des deutschen Oberhauses. Im Winter würde der Hauptstadtklub gerne nachlegen. Insbesondere ein Mittelstürmer soll weit oben auf der Wunschliste der Köpenicker stehen. Insbesondere in der 2. Bundesliga sieht sich der abstiegsbedrohte Bundesligist offenbar um.

Neben Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern wurde zuletzt auch Fisnik Asllani an der Alten Försterei gehandelt, der aktuell von der TSG 1899 Hoffenheim an die SV Elversberg ausgeliehen ist. In 19 Ligapartien gelangen dem 22-jährigen Nationalspieler bereits zehn Treffer. Zudem legte er fünf weitere vor.

Union Berlin: SV Elversberg verhindert Asllani-Transfer

Kein Wunder also, dass das saarländische Überraschungsteam den gebürtigen Berliner im Januar nicht ziehen lassen will. "Wir haben kein Interesse, den Spieler im Winter abzugeben", erklärte Sportvorstand Nils-Ole Book am Rande der 0:1-Niederlage am Samstag beim 1. FC Köln.

Ohne der Zustimmung der Spielvereinigung kann eine Rückkehr des Angreifers zu Union Berlin, wo er zwei Jahre lang im Nachwuchs kickte, nicht über die Bühne gehen. Laut "kicker" verfügt die TSG Hoffenheim über keine vertraglich fixierte Option, die Leihe des fünffachen Nationalspielers frühzeitig zu beenden.

Ein Transfer sei daher wohl eher unwahrscheinlich, bilanziert das Fachmagazin. Laut "Bild" sind sich der Spieler, die Kraichgauer und die abstiegsbedrohten Köpenicker über einen Wechsel bereits einig. Den Planungen macht allerdings die SV Elversberg einen Strich durch die Rechnung.