Riemann mit emotionalen Abschiedsworten an den VfL Bochum

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Manuel Riemann spielt fortan für den SC Paderborn

Plötzlich ging alles ganz schnell: Nachdem sich der Fußball-Bundesligist VfL Bochum in der letzten Woche von seinem langjährigen Stammtorhüter Manuel Riemann getrennt hatte, verpflichtete Zweitligist SC Paderborn den Torwart-Routinier für die laufende Rückrunde. Nachdem er beim 1:0-Auswärtssieg beim SV Darmstadt 98 direkt einen erfolgreichen Einstand im SCP-Tor feierte, wandte er sich am Tag danach noch einmal mit emotionalen Worten an die Fans des VfL Bochum.

Über neun Jahre lang hatte Riemann das Trikot der Bochumer getragen, ehe es vor den Relegationsspielen im vergangenen Mai zum großen Streit samt Rausschmiss aus dem Profi-Kader gekommen war.

Manuel Riemann wurde unter dem neuen Cheftrainer Dieter Hecking im vergangenen Herbst zwar noch einmal begnadigt und durfte wieder am Bochumer Mannschaftstraining teilnehmen. Eine Rückkehr zwischen die Pfosten in einem Pflichtspiel sollte es aber nicht mehr geben.

"Nach neuneinhalb fast ununterbrochenen und in meinen Augen sehr erfolgreichen Jahren ist letzte Woche das Kapitel VfL Bochum für mich zu Ende gegangen. Ich habe jetzt ein neues Kapitel in Paderborn aufgeschlagen", führte der 36-Jährige nun in einem Instagram-Video aus.

Emotional berührt bedankte er sich bei den Anhängern des VfL für die lange Zeit in Bochum: "Wir waren immer ehrlich zueinander. Das schätze ich sehr an euch. Ich habe immer mein Herz auf dem Platz gelassen und immer alles für die Farben gegeben. Ich habe immer mein letztes Hemd auf dem Platz gelassen und wollte immer den Erfolg."

Riemann sprach auch noch einmal über sein schwieriges letztes Jahr im Verein, an dessen Ende die vorzeitige Vertragsauflösung an der Castroper Straße stand: "Manchmal bin ich über das Ziel hinausgeschossen, aber auch das gehört zu mir. Ich habe mich für alle Fehler, die ich gemacht habe, entschuldigt. Am Ende ist es leider Gottes aufgrund unterschiedlicher Auffassungen in dem einen oder anderen Punkt zum Bruch gekommen, der leider nicht mehr zu kitten war. So musste auch ich erkennen, dass es am Ende die Zeit ist, sich die Hand zu reichen und zu gehen."

Riemann blickt zuversichtlich auf "neue Chance" in Paderborn

Der Abschied habe ihn zwar "sehr traurig gemacht". Fortan blicke der Keeper aber auf seine neue Vereinsstation in Ostwestfalen: "Ich habe in Paderborn eine neue Chance gefunden. Ich freue mich unglaublich auf die neue Aufgabe und die neue Herausforderung."

Der VfL Bochum werde immer im Herzen des Torhüters bleiben. Riemann werde dem VfL im Abstiegskampf weiterhin die Daumen drücken und "nur positiv auf die Zeit zurückblicken".

Riemann bestritt insgesamt 98 Partien in der Bundesliga und 174 Partien in der 2. Bundesliga für den Ruhrgebietsverein.