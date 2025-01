Boniface-Hammer wohl fix - Kommt der Ersatz aus England?

IMAGO/JASONPIX/Shutterstock

Evan Ferguson (r.) ist offenbar ein heißer Kandidat bei Bayer Leverkusen

Laut übereinstimmenden Medienberichten deutet vieles daraufhin, dass der Abschied von Victor Boniface von Bayer Leverkusen kurz bevorsteht. Mehr als 60 Millionen Euro bekommt die Werkself offenbar für den Angreifer, dessen Wechsel nach Saudi-Arabien angeblich bereits fix ist. Einen Ersatz für den Nigerianer hat der Meister offenbar schon an der Angel.

Am Dienstag fehlte Victor Boniface bereits im Training von Bayer Leverkusen vor dem so wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen Sparta Prag. Grund war seine ungewisse sportliche Zukunft, wie Cheftrainer Xabi Alonso am Mittag bei einer Pressekonferenz bestätigte.

"Diese Situation gibt es. Es gibt Diskussionen mit dem Klub. Mit Boni müssen wir warten", verriet der Spanier. Medienberichten zufolge zieht es Boniface nach Saudi-Arabien zu Al Nassr , wo auch Superstar Cristiano Ronaldo spielt. Im Hintergrund sollen die Gespräche bereits fortgeschritten sein.

Ersetzt Evan Ferguson Boniface bei Bayer Leverkusen?

Laut "Sky" waren mehrere Klubs aus Saudi-Arabien an dem 24-Jährigen dran. Das Rennen machte am Ende aber Al Nassr. Alle involvierten Parteien sollen sich noch am Dienstag geeinigt haben. Demnach wechseln mehr als 60 Millionen Euro den Besitzer. Bei dem Ronaldo-Klub winkt dem elffachen Nationalspieler Nigerias ein Jahresgehalt von rund 15 Millionen Euro netto.

Unvorbereitet trifft Bayer Leverkusen der Abgang des Mittelstürmers aber offenbar nicht. Denn "Sky" zufolge ist Evan Ferguson "einer der Top-Kandidaten" am Rhein, um die Boniface-Lücke zu schließen. Aktuell steht der 20-Jährige noch bis 2029 bei Brighton unter Vertrag. Bei den Seagulls ist der Youngster aber meist nur Ersatz.

Der Premier-League-Verein um den deutschen Trainer Fabian Hürzeler ist bereits über das Interesse informiert, heißt es. Noch ist allerdings unklar, ob der Insel-Klub den irischen Nationalspieler noch vor dem Ende der Wechselperiode am 3. Februar ziehen lassen will. Daher habe die Werkself noch andere Kandidaten auf der Liste, so der Pay-TV-Sender.