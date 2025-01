BVB-Rückkehrer schon direkt im Training - aber keine Option

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Salih Özcan (3. v. l.) ist zurück beim BVB

Durchaus überraschend hat Borussia Dortmund am Dienstag seinen an den VfL Wolfsburg verliehenen Mittelfeldspieler Salih Özcan zurückbeordert. Kurz darauf mischte der türkische Nationalspieler schon wieder im BVB-Training mit.

Am Dienstag ging alles ganz schnell: Der angeschlagene BVB hat auf die Verletzung von Felix Nmecha reagiert und seinen verliehenen Sechser Salih Özcan zurückgeholt. Die Schwarz-Gelben beendeten am Dienstag die Leihe mit Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg, eine Kaufoption war ohnehin nicht vereinbart worden.

Sogleich tummelte sich Özcan im Abschlusstraining für das so wichtige letzte Champions-League-Spiel der Ligaphase gegen Schachtar Donezk (21:00 Uhr) auf dem Rasen. Ein vom BVB geteiltes Video zeigt den 27-Jährigen gut gelaunt bei der Einheit unter Interimstrainer Mike Tullberg.

Allerdings: Özcan ist gegen die Ukrainer nicht spielberechtigt. Anpassungen am Königsklassenkader wären erst wieder beim Erreichen der K.o.-Phase möglich.

Neue Chance für Özcan unter neuem BVB-Trainer

Eine erste Einsatzchance bietet sich dem 22-fachen Nationalspieler also erst am kommenden Wochenende. Am Samstag steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr) auf dem Programm. Offen ist allerdings, welcher Trainer die Borussia dann betreut.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hatte Interimslösung Mike Tullberg bislang nur für die Spiele gegen Werder Bremen (2:2) und Donezk bestätigt. Eigentlich sucht man beim BVB einen erfahrenen, externen Coach, der das Team mindestens bis zum Saisonende leitet. Inzwischen ist laut "Ruhr Nachrichten" aber nicht mehr ausgeschlossen, dass der Däne den Job bis zum Sommer behalten könnte - wohl vorausgesetzt, dass die Dortmunder gegen die Ukrainer gewinnen und international vertreten bleiben.

Für Salih Özcan dürfte die Rückkehr nach Dortmund derweil eine lohnende Chance sein. Unter einem neuen Trainer wird der Sechser eine neue Chance erhalten. Bei Ralph Hasenhüttls Wolfsburgern kam er in der laufenden Saison gerade einmal auf drei Startelfeinsätze.