FC Bayern gibt nächstes Talent ab

IMAGO/Markus Ulmer

Verlässt den FC Bayern zeitweise: Grayson Dettoni

Nach Nestory Irankunda hat der FC Bayern einen weiteren Nachwuchsspieler verliehen. Vorher wurde allerdings eine langfristige Vertragsverlängerung vereinbart.

Auch Grayson Dettoni schließt sich bis zum Saisonende dem Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich an. Das teilte der FC Bayern am Dienstagabend mit.

In Zürich trifft er auf einen guten Bekannten: Nestory Irankunda. Der junge Australier war ebenfalls zum Grasshopper Club verliehen worden, zweimal stand er bereits für seinen neuen Klub auf dem Rasen. Auch Irankundas Leihvertrag endet im Sommer.

Ehe der FC Bayern den 19 Jahre alten Dettoni abgab, wurde allerdings sein Arbeitspapier vorzeitig verlängert. Ab sofort steht der Innenverteidiger bis 2028 unter Vertrag.

FC Bayern wird Dettoni "intensiv begleiten"

"Grayson ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein talentierter Spieler mit regelmäßigen Einsatzzeiten im Männerfußball weiterentwickeln kann. Er war Stammkraft und Leistungsträger bei unseren Amateuren, nun bekommt er in Zürich bei einem Erstligisten die Chance auf Spielzeit. Wir glauben an sein Potential und werden ihn dort sehr intensiv begleiten", wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus, in einer Mitteilung des FC Bayern zitiert.

Der junge US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln spielt bereits seit frühester Kindheit für die Nachwuchsmannschaften des FC Bayern. In der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Bayern antritt, kommt er bislang auf 36 Einsätze. Zu einem Profispiel beim deutschen Rekordmeister reichte es bislang noch nicht.

Abgegeben wurde in diesem Winter auch Arijon Ibrahimovic. Der Stürmer schloss sich dem italienischen Klub Lazio Rom auf Leihbasis an. Die Serie A kennt er bereits aus seiner Zeit bei Frosinone Calcio, wo er die Saison 2023/24 verbracht hatte. Ebenfalls nicht mehr bei den Amateuren des FC Bayern ist Benjamin Dibrani, den es zum slowenischen Klub FC Koper zog.