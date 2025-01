Bayer Leverkusens Transfer-Plan geplatzt

IMAGO/Paul Fritz

Victor Boniface bleibt bei Bayer Leverkusen

Victor Boniface wird Bayer Leverkusen in diesem Winter doch nicht in Richtung Saudi-Arabien verlassen, der Deal ist geplatzt. Das hat auch Auswirkungen auf die weiteren Transfer-Pläne des amtierenden Meisters.

Spektakuläre Kehrtwende: Mittelstürmer Victor Boniface wird Bayer Leverkusen vorerst nicht den Rücken zukehren. Wie Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes am Mittwochabend bestätigte, kommt ein Deal mit dem saudischen Klub Al-Nassr "mit hoher Wahrscheinlichkeit" nicht zustande. "Ich gehe im Moment davon aus, dass er mindestens bis zum Sommer bleiben wird."

Stattdessen kehrt der nigerianische Nationalspieler am Donnerstag ins Training der Werkself zurück. Dies bestätigte Trainer Xabi Alonso nach dem 2:0-Erfolg gegen Sparta Prag in der Champions League, mit dem Bayer den direkten Einzug ins Achtelfinale eintütete. "Er trainiert morgen wieder mit uns und wir werden sprechen. Ich bin glücklich, dass er bleibt", sagte der Bayer-Coach.

Der 24-Jährige stand dicht vor einem Wechsel zum saudischen Klub Al-Nassr, wo auch Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht. Angeblich stand eine Ablösesumme von bis zu 70 Millionen Euro im Raum. Auch der Medizincheck war Berichten zufolge schon absolviert worden, im Abschlusstraining vor dem Duell gegen Prag fehlte er.

Bayer Leverkusens Transfer-Pläne geplatzt

Für Bayer Leverkusen heißt dies im Umkehrschluss: Einen Stürmer als Ersatz wird der Werksklub in diesem Winter nicht mehr verpflichten. "Nein, jetzt natürlich nicht", so Alonso deutlich, der schon in Hoffenheim wieder mit Boniface plant.

Im Blick stand zuletzt etwa das irische Top-Talent Evan Ferguson von Brighton & Hove Albion. Laut "Sky" zählte er zu den Top-Kandidaten.

Der Spanier hat derweil kein Problem damit, dass Boniface wechseln wollte: "Er fühlt sich wohl, es ist hier eine komfortable Situation für ihn. Er wird um seine Position in der Mannschaft kämpfen."

Dass es mit Al-Nassr nicht zu einer Einigung kam, liegt wohl am Geld. Das Angebot sei nicht so gewesen, dass es "uns zu der Entscheidung geführt hätte, ihn abzugeben. Wir sind sportlich sehr happy, dass 'Boni' auch am Donnerstag bei uns trainiert."

Victor Boniface war im Sommer 2023 für rund 22 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise nach Leverkusen gewechselt, wo er auf Anhieb zum wichtigen Torjäger und Stammspieler avancierte. Nach seiner Oberschenkelverletzung im November verlor der Stürmer seinen Stammplatz an Patrik Schick und absolvierte seitdem kein Spiel mehr.