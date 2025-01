Schalke-Flop vor Rückkehr nach Deutschland

IMAGO/Jamie Johnston

Rabbi Matondo soll vor einem Wechsel zu Hannover 96 stehen

Beim FC Schalke 04 erwies sich Rabbi Matondo als Missverständnis. Nun steht der walisische Nationalspieler vor einer Rückkehr nach Deutschland.

Wie die "Bild" berichtet, will Hannover 96 Rabbi Matondo von den Rangers als Glasgow verpflichten. Der 24-Jährige wurde bereits in einem Hotel in der niedersächsischen Landeshauptstadt gesichtet.

Dem Boulevardblatt zufolge laufen derzeit Verhandlungen zwischen 96-Sportchef Marcus Mann und Verantwortlichen des schottischen Klubs.

Noch sei offen, ob Matondo ausgeliehen, mit Kaufoption ausgeliehen oder direkt fest verpflichtet wird. Noch am heutigen Donnerstag könnte es zu einer Einigung kommen. Schon am Freitag könnte der Linksaußen mit den Hannoveranern trainieren.

Von "Bild" auf den bevorstehenden Wechsel angesprochen, hielt sich Matondo bedeckt. "Wir werden sehen", sagte er lediglich.

Ende Januar 2019 verkündete der FC Schalke 04 einen vermeintlichen Transfercoup, nahm für neun Millionen Euro den 18-jährigen Waliser Rabbi Matondo unter Vertrag und schwärmte schon bei der Vorstellung von der extremen Geschwindigkeit, der Technik und dem Potenzial des Offensivspielers.

Was nicht weniger als die Schalker Version des märchenhaften Aufstiegs von Jadon Sancho bei Erzrivale Borussia Dortmund werden sollte, entpuppte sich allerdings als Missverständnis.

Matondo absolvierte insgesamt nur 32 Pflichtspieleinsätze für die Königsblauen, traf dabei zwei Mal und bereitete kein einziges Tor vor.

Eine Leihe zu Stoke City verlief ebenfalls ernüchternd, erst bei einem weiteren Leih-Engagement zu Cercle Brügge platzte der Knoten.

Matondo kommt mit wenig Spielpraxis

Matondo erzielte in 27 Partien zehn Tore und zwei Assists, schuf sich so einen Markt und verließ Gelsenkirchen 2022 gegen Zahlung von etwa drei Millionen Euro in Richtung des schottischen Top-Klubs FC Rangers aus Glasgow.

Für seinen derzeitigen Arbeitgeber stand er in der aktuellen Saison - auch verletzungsbedingt - nur acht Mal auf dem Platz. Zwei Tore und drei Vorlagen stehen zu Buche.