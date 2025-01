"Konkrete Gespräche laufen": Neue Gerüchte um Adeyemi

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wie lange kickt Karim Adeyemi noch für den BVB?

Neue Gerüchte um BVB-Star Karim Adeyemi. Nachdem Borussia Dortmund einen Winter-Abschied des Flügelstürmers mittlerweile ausgeschlossen hat und auch der Spieler selbst bleiben will, wird nun über einen Abschied des 23-Jährigen im kommenden Sommer spekuliert. Gespräche mit einem Topklub sollen schon laufen.

Obwohl die Adeyemi-Spur zur SSC Neapel in den letzten Wochen richtig heiß war, wird sich der BVB-Profi im Winter nicht Richtung Serie A verabschieden. Das sollen sowohl die Dortmunder Borussia als auch Karim Adeyemi selbst so beschlossen haben. Den Spekulationen über einen möglichen Abschied tut das aber keinen Abbruch.

Der italienische TV-Sender "Sportitalia" berichtet, dass sich mit Juventus Turin nun ein anderer italienischer Spitzenklub um Adeyemi bemüht. Der Transferplan der Bianconeri sei wie auch der Kontakt zum Spieler schon "konkret". Ein direkter Austausch zwischen Klub- und Spielerseite soll in diesen Tagen stattgefunden haben.

Im Gespräch ist dem Bericht zufolge ein Wechsel im Sommer 2025. Adeyemi soll dieser Idee offen gegenüberstehen. Zwar will der 23-Jährige die Saison 2024/25 noch in Dortmund beenden, danach aber wolle er die Schwarz-Gelben verlassen, behauptet "Sportitalia".

BVB bezeichnet Adeyemi-Gerüchte als "absolut falsch"

Über einen BVB-Abschied von Adeyemi war in den letzten Tagen viel spekuliert worden. Angeheizt wurde die Gerüchteküche unter anderem von Napoli-Sportchef Giovanni Manna, der in einem Interview öffentlich erklärte, der Spieler würde seinem Klub "gefallen".

Gleichzeitig berichteten diverse Transferinsider, der BVB würde Adeyemi bei einem passenden Angebot im Winter ziehen lassen. Sebastian Kehl wiederum dementierte dies öffentlich, bezeichnete die Gerüchte als "absolut falsch" und versicherte am vergangene Wochenende: "Wir planen in der aktuellen Situation so weiter."

Adeyemi selbst soll einen Winter-Abschied aus Dortmund laut Transferexperte Fabrizio Romano mittlerweile ebenfalls ausgeschlossen haben. Der Journalist berichtete, der 23-Jährige wolle "mindestens" bis zum Sommer bei den Schwarz-Gelben bleiben. Wie es danach weitergeht, steht allerdings noch in den Sternen.