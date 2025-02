Große Müller-Vorfreude: "Stellt euer Bier schon mal kalt"

IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Müller nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel

Thomas Müller hat in seiner langen Profi-Karriere schon äußert viel erlebt. Was dem Urgestein des FC Bayern bis dato aber noch verwehrt blieb, ist ein Pflichtspiel im berühmten Celtic Park in Glasgow. Umso motivierter blickt der 35-Jährige auf das Champions-League-Gastspiel mit dem FC Celtic entgegen, welches in eineinhalb Wochen ansteht.

Sein bislang einziges Spiel gegen den schottischen Top-Klub bestritt Müller vor über sieben Jahren in der Gruppenphase der Königsklasse. Er stand damals aber nur beim Heimspiel in München auf dem Feld, erzielte beim 3:0-Erfolg die frühe Führung zum 1:0.

Nun steht am 12. Februar endlich sein erstes Auswärtsspiel im Celtic Park an, der seit Jahrzehnten für seine herausragende Stimmung und spezielle Atmosphäre bekannt ist.

"Die Auslosung hat uns Celtic Glasgow beschert. Wer die Schotten unterschätzt, hat sie noch nie im Celtic Park erlebt. Diese Atmosphäre ist der Wahnsinn - das wird ein echtes Highlight!", schrieb der Weltmeister von 2014 in seinem monatlichen Newsletter.

Müller betont: "Blick ist nach vorne gerichtet"

Müller gab zwar erneut zu, dass der FC Bayern mit Platz zwölf in der Ligaphase zwar überhaupt nicht zufrieden sein konnte, die Niederlagen gegen Aston Villa (0:1), den FC Barcelona (1:4) und Feyenoord Rotterdam (0:3) aber längst aufgearbeitet seien: "Wir wollten unbedingt direkt in die Top Acht. Das war unser klares Ziel. Das haben wir leider verpasst. Unser Blick ist jetzt nach vorne gerichtet, die Playoffs warten."

Das Weiterkommen in den K.o.-Spielen gegen den FC Celtic sei das klare Ziel, starten die Münchner doch auch als klarer Favorit in die Duelle mit dem schottischen Vorzeigeklub: "Wir müssen liefern. Und danach würde uns entweder Leverkusen oder Atlético Madrid erwarten. Also stellt euer Bier schon mal kalt, der Februar wird auf jeden Fall ein spannender Fußballmonat", freut sich der Angreifer bereits auf die Celtic-Duelle, die am 11. Februar und 18. Februar angesetzt sind.