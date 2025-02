Irres Gerücht um Megasturm mit Kane und Vini Junior

IMAGO/Philippe Ruiz

Harry Kane vom FC Bayern soll das Interesse von Manchester United geweckt haben

Unlängst wurde bekannt, dass im Vertrag von Harry Kane beim FC Bayern eine Ausstiegsklausel verankert sein soll. Zwar wurde zeitgleich berichtet, dass der Engländer gar kein Bedürfnis haben soll, von dieser Gebrauch zu machen, die Feuer der Gerüchteküche entfachte die Information dennoch. In Spanien kursieren nun beinahe abenteuerliche Spekulationen, die auch Kane betreffen.

Nachdem der Glanz früherer Tage bei Manchester United inzwischen nahezu gänzlich verblasst ist, sollen die Red Devils einen spektakulären Plan gefasst haben, um wieder in der europäischen Sitze Fuß zu fassen: Harry Kane vom FC Bayern und Vinícius Junior von Real Madrid sollen angeblich die Offensive des Premier-League-Klubs verstärken. Das berichtet das spanische Portal "Don Balon".

Allerdings schränkt auch das für gewöhnlich recht umtriebige Medium ein, dass die Chancen von ManUnited bei beiden Spielern keine aussichtsreichen sind.

Kane beim FC Bayern "sehr glücklich"

Auch wenn der Vertrag von Vinícius Junior bei Real Madrid im Sommer 2027 ausläuft, dürften die Mannen aus der spanischen Hauptstadt nicht einmal im Ansatz Interesse daran zeigen, den 24-jährigen Gewinner der FIFA-Weltfußballerwahl 2024 ziehen zu lassen.

Aus der saudi-arabischen Pro League sollen dem Brasilianer zudem nahezu unmoralische Offerten vorliegen, mit denen United kaum mithalten kann.

Bei Kane wiederum wären Verhandlungen mit dem FC Bayern aufgrund der kolportierten Klausel zwar wohl nicht nötig, was den 31-Jährigen vom deutschen Rekordmeister allerdings ausgerechnet ans Old Trafford spülen sollte, darf durchaus hinterfragt werden.

Mit den Gerüchten um eine Klausel konfrontiert, erklärte Kane (Vertrag bis 2027) am Freitag nach dem 3:0-Heimsieg gegen Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga bei "Sky": "Darüber möchte ich nicht reden. Was ich sagen kann, ist, dass ich sehr glücklich beim FC Bayern bin." Worte, die nicht wirklich nach einem Abschiedswunsch klingen.